СБУ затримала колаборантів з Луганщини, які намагалися влаштуватися до держустанов

Контррозвідка Служби безпеки запобігла проникненню ворожих поплічників до місцевих органів державної влади у прикордонних регіонах України.

Джерело: СБУ

Деталі: Спецслужба затримала двох колишніх "посадовців", створених росіянами так званих "отделений пенсионного фонда "ЛНР" у захоплених Сватівському та Білокуракинському районах Луганщини.

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Ті прибули на підконтрольну українській владі територію, отримавши статус переселенців зі сходу України.

Приховуючи свою співпрацю з ворогом, один з них намагався влаштуватися в регіональному підрозділі Пенсійного фонду.

Інший колаборант планував увійти до складу управління фінансів однієї з районних військових адміністрацій поблизу кордону з РФ.

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Зазначається, що після влаштування на роботу вони могли отримати доступ до закритої інформації та передати її окупантам.