СБУ задержала коллаборационистов с Луганщины, которые пытались устроиться в госучреждения
Контрразведка Службы безопасности предотвратила проникновение вражеских приспешников в местные органы государственной власти в приграничных регионах Украины.
Источник: СБУ
Детали: Спецслужба задержала двух бывших "должностных лиц", созданных россиянами так называемых "отделений пенсионного фонда "ЛНР" в захваченных Сватовском и Белокуракинском районах Луганщины.
Те прибыли на подконтрольную украинской власти территорию, получив статус переселенцев с востока Украины.
Скрывая свое сотрудничество с врагом, один из них пытался устроиться в региональном подразделении Пенсионного фонда.
Другой коллаборационист планировал войти в состав управления финансов одной из районных военных администраций вблизи границы с РФ.
Отмечается, что после устройства на работу они могли получить доступ к закрытой информации и передать ее оккупантам.