СБУ задержала коллаборационистов с Луганщины, которые пытались устроиться в госучреждения

Контрразведка Службы безопасности предотвратила проникновение вражеских приспешников в местные органы государственной власти в приграничных регионах Украины.

Источник: СБУ

Детали: Спецслужба задержала двух бывших "должностных лиц", созданных россиянами так называемых "отделений пенсионного фонда "ЛНР" в захваченных Сватовском и Белокуракинском районах Луганщины.

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Те прибыли на подконтрольную украинской власти территорию, получив статус переселенцев с востока Украины.

Скрывая свое сотрудничество с врагом, один из них пытался устроиться в региональном подразделении Пенсионного фонда.

Другой коллаборационист планировал войти в состав управления финансов одной из районных военных администраций вблизи границы с РФ.

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Отмечается, что после устройства на работу они могли получить доступ к закрытой информации и передать ее оккупантам.