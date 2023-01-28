Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ задержала коллаборационистов с Луганщины, которые пытались устроиться в госучреждения

Роман ПетренкоСуббота, 28 января 2023, 14:54
фото сбу, коллаж уп

Контрразведка Службы безопасности предотвратила проникновение вражеских приспешников в местные органы государственной власти в приграничных регионах Украины.

Источник: СБУ

Детали: Спецслужба задержала двух бывших "должностных лиц", созданных россиянами так называемых "отделений пенсионного фонда "ЛНР" в захваченных Сватовском и Белокуракинском районах Луганщины.

Те прибыли на подконтрольную украинской власти территорию, получив статус переселенцев с востока Украины.

Скрывая свое сотрудничество с врагом, один из них пытался устроиться в региональном подразделении Пенсионного фонда.

Другой коллаборационист планировал войти в состав управления финансов одной из районных военных администраций вблизи границы с РФ.

Отмечается, что после устройства на работу они могли получить доступ к закрытой информации и передать ее оккупантам.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: СБУколлаборационизмвойнаоккупация
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Гайдай в ближайшее время может потерять должность главы Луганской ОГА - источники

Украина хочет вступить в ЕС в течение двух лет – Шмыгаль

Украина должна системно ослаблять РФ, для этого надо идти в ЕС и НАТО – Буданов

Массовое убийство в Еленовке будет одним из обвинений на трибунале против РФ – Зеленский

Путин угрожал Джонсону ракетным ударом накануне вторжения в Украину

фото, видео, обновлено в 01:10Россияне ударили по жилому дому в Харькове: погиб один человек

Все новости...
СБУ
Хакеры РФ пытались взломать камеры в украинских ЖК, чтобы собирать разведданные – СБУ
СБУ пришла с обысками к главе Сумского облсовета – СМИ
Жители Сумщины помогали "конвертировать" награбленную оккупантами наличку
Последние новости
11:14
Генсек НАТО призвал Южную Корею увеличить военную поддержку Украины
11:09
В России учебник истории с разделом о войне против Украины пойдет в школы уже в этом году
11:01
В РФ допустили прекращение действия ядерного договора с США после 2026 года
11:00
Безработный в Харькове сливал россиянам позиции украинских защитников - СБУ
10:48
Гайдай в ближайшее время может потерять должность главы Луганской ОГА - источники
10:39
Нефть дешевеет накануне заседаний ОПЕК+ и ФРС США
10:38
В правительстве анонсировали изменения в проблемный закон о КСУ еще до саммита Украина-ЕС
10:34
Третий день падения: индийская Adani потеряла уже $71 миллиард
10:30
Россияне уже объявили вознаграждение за первый подбитый Leopard, Abrams и F-16
10:15
Уоллес рассказал, что ему наврал Шойгу перед вторжением в Украину
Все новости...