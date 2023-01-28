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Росіяни обстріляли Костянтинівку: 3 загиблих, 14 поранених

Катерина ТищенкоСубота, 28 січня 2023, 14:56
Росіяни обстріляли Костянтинівку: 3 загиблих, 14 поранених
Костянтинівка Донецької області, скріншот deepstatemap станом на 28 січня

Внаслідок обстрілу Костянтинівки Донецької області у суботу 3 осіб загинули, 14 дістали поранень.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Facebook

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Деталі: Кириленко повідомив, що обстріл трапився у суботу зранку. Спочатку було відомо про 3 загиблих і 2 поранених цивільних, однак станом на 15:00 кількість поранених зросла до 14.

Голова ОВА вкотре закликав мешканців області евакуюватися.

"Костянтинівка — місто, відносно віддалене від лінії фронту, однак все одно воно постійно потерпає від ворожих ударів. Кожен, хто досі залишається в місті, наражає себе на смертельну небезпеку — росіяни б'ють по цивільних, бо не здатні боротися з української армією", — зазначив він.

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Теми: Донецька областьвійна
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