Росіяни обстріляли Костянтинівку: 3 загиблих, 14 поранених

Внаслідок обстрілу Костянтинівки Донецької області у суботу 3 осіб загинули, 14 дістали поранень.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Facebook

Деталі: Кириленко повідомив, що обстріл трапився у суботу зранку. Спочатку було відомо про 3 загиблих і 2 поранених цивільних, однак станом на 15:00 кількість поранених зросла до 14.

Голова ОВА вкотре закликав мешканців області евакуюватися.

"Костянтинівка — місто, відносно віддалене від лінії фронту, однак все одно воно постійно потерпає від ворожих ударів. Кожен, хто досі залишається в місті, наражає себе на смертельну небезпеку — росіяни б'ють по цивільних, бо не здатні боротися з української армією", — зазначив він.