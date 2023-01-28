Россияне обстреляли Константиновку: 3 погибших, 14 раненых
Суббота, 28 января 2023, 14:56
В результате обстрела Константиновки Донецкой области в субботу 3 человека погибли, 14 получили ранения.
Источник: председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook
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Детали: Кириленко сообщил, что обстрел произошел в субботу утром. Сначала было известно о 3 погибших и 2 раненых, однако по состоянию на 15:00 количество раненых возросло до 14.
Председатель ОВА в очередной раз призвал жителей области эвакуироваться.
"Константиновка - город, относительно удаленный от линии фронта, однако все равно он постоянно страдает от вражеских ударов. Каждый, кто до сих пор остается в городе, подвергает себя смертельной опасности - россияне бьют по гражданским, потому что не способны бороться с украинской армией", - отметил он.
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