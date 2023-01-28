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Міноборони уклало 16 контрактів з українськими виробниками безпілотників

Катерина ТищенкоСубота, 28 січня 2023, 15:23
Міноборони уклало 16 контрактів з українськими виробниками безпілотників
Міністр оборони Олексій Резніков, фото міністерства

За останній час Міноборони уклало 16 державних контрактів з українськими виробниками БПЛА.

Джерело: Міноборони України

Деталі: У суботу міністерство повідомило про проведення спільної наради представників Міноборони й Генштабу, а також вітчизняних розробників та виробників БПЛА.

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Дослівно: "Міністерство оборони України у 2023 році збільшить закупівлі БПЛА для Збройних Сил України. Враховуючи потреби і запити української армії, у 2023 році на цей сегмент має бути спрямовано близько 20 млрд. грн…

На зустрічі було відзначено, що оборонне відомство поглиблює співпрацю з українськими розробниками та виробниками БПЛА. Зокрема, протягом останнього часу укладено 16 державних контрактів з вітчизняними виробниками безпілотних літальних апаратів. А завдяки проведеній фахівцями Міноборони роботі, в Україні найпростіша у Європі процедура допуску БПЛА до експлуатації в армії".

Деталі: У міністерстві зазначили, що після введення нової процедури допуску, яка раніше тривала півтора-два роки, а зараз займає лічені тижні, в період з листопада 2022 року по січень 2023 року Міноборони отримано від українських виробників 75 заявок на БПЛА різних типів. 13 із них уже отримали кодифікацію, затверджено технічні умови. Ще 3 типи БПЛА перебувають на стадії кодифікації.

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Теми: Міноборонибезпілотники
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