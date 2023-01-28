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Минобороны заключило 16 контрактов с украинскими производителями беспилотников

Катерина ТищенкоСуббота, 28 января 2023, 15:23
Минобороны заключило 16 контрактов с украинскими производителями беспилотников
Министр обороны Алексей Резников, фото министерства

За последнее время Минобороны заключило 16 государственных контрактов с украинскими производителями БПЛА.

Источник: Минобороны Украины

Детали: В субботу министерство сообщило о проведении совместного совещания представителей Минобороны и Генштаба, а также отечественных разработчиков и производителей БПЛА.

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Дословно: "Министерство обороны Украины в 2023 году увеличит закупки БПЛА для Вооруженных Сил Украины. Учитывая потребности и запросы украинской армии, в 2023 году на этот сегмент должно быть направлено около 20 млрд. грн...

На встрече было отмечено, что оборонное ведомство углубляет сотрудничество с украинскими разработчиками и производителями БПЛА. В частности, в последнее время заключено 16 государственных контрактов с отечественными производителями беспилотных летательных аппаратов. А благодаря проведенной специалистами Минобороны работе, в Украине самая простая в Европе процедура допуска БПЛА к эксплуатации в армии".

Детали: В министерстве отметили, что после введения новой процедуры допуска, которая ранее длилась полтора-два года, а сейчас занимает считанные недели, в период с ноября 2022 года по январь 2023 года Минобороны получено от украинских производителей 75 заявок на БПЛА различных типов. 13 из них уже получили кодификацию, утверждены технические условия. Еще 3 типа БПЛА находятся на стадии кодификации.

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Темы: Минобороныбеспилотники
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