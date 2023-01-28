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Ексгенерал НАТО виграє вибори президента Чехії у мільярдера-популіста - прогноз

"Європейська правда"Субота, 28 січня 2023, 15:27
Ексгенерал НАТО виграє вибори президента Чехії у мільярдера-популіста - прогноз
Петр Павел, Anadolu Agency via Getty Images

Згідно з прогнозом, другий тур президентських виборів у Чехії з результатом майже 58% голосів виграє колишній генерал НАТО Петр Павел. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з прогнозом агентств STEM і STEM/MARK для CNN Prima News, очікуваний результат Павела становитиме 58,01% голосів виборців. 

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Згідно з прогнозом, лідер опозиційного руху ANO і колишній прем'єр Андрей Бабіш отримає 41,99% голосів. Прогноз базується на проміжних результатах виборів після підрахунку голосів на 6,66% дільниць.

Між тим, після підрахунку голосів на 45% дільниць Павел лідирував із перевагою 54,75%. 

Нагадаємо, останні дні перед другим туром запам’яталися заявою Бабіша про те, що він припиняє контакти з виборцями в рамках президентської кампанії через погрози вбивством, а також провокацією проти Павела - невідомі запустили дезінформацію, що кандидат нібито помер, створивши для цього фейковий сайт і розсилку. 

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Про те, який вплив на Україну матимуть вибори у Чехії і як вони можуть вплинути на зовнішній курс Праги, читайте в публікації Олігарх проти генерала: чим важливі для України президентські вибори у Чехії.

Теми: ЧехіяНАТОвибори
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