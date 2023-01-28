Ексгенерал НАТО виграє вибори президента Чехії у мільярдера-популіста - прогноз

Згідно з прогнозом, другий тур президентських виборів у Чехії з результатом майже 58% голосів виграє колишній генерал НАТО Петр Павел.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з прогнозом агентств STEM і STEM/MARK для CNN Prima News, очікуваний результат Павела становитиме 58,01% голосів виборців.

Згідно з прогнозом, лідер опозиційного руху ANO і колишній прем'єр Андрей Бабіш отримає 41,99% голосів. Прогноз базується на проміжних результатах виборів після підрахунку голосів на 6,66% дільниць.

Між тим, після підрахунку голосів на 45% дільниць Павел лідирував із перевагою 54,75%.

Нагадаємо, останні дні перед другим туром запам’яталися заявою Бабіша про те, що він припиняє контакти з виборцями в рамках президентської кампанії через погрози вбивством, а також провокацією проти Павела - невідомі запустили дезінформацію, що кандидат нібито помер, створивши для цього фейковий сайт і розсилку.

Про те, який вплив на Україну матимуть вибори у Чехії і як вони можуть вплинути на зовнішній курс Праги, читайте в публікації Олігарх проти генерала: чим важливі для України президентські вибори у Чехії.