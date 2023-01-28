Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ексгенерал НАТО виграє вибори президента Чехії у мільярдера-популіста - прогноз

"Європейська правда"Субота, 28 січня 2023, 16:27

Згідно з прогнозом, другий тур президентських виборів у Чехії з результатом майже 58% голосів виграє колишній генерал НАТО Петр Павел. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з прогнозом агентств STEM і STEM/MARK для CNN Prima News, очікуваний результат Павела становитиме 58,01% голосів виборців. 

Згідно з прогнозом, лідер опозиційного руху ANO і колишній прем'єр Андрей Бабіш отримає 41,99% голосів. Прогноз базується на проміжних результатах виборів після підрахунку голосів на 6,66% дільниць.

Між тим, після підрахунку голосів на 45% дільниць Павел лідирував із перевагою 54,75%. 

Нагадаємо, останні дні перед другим туром запам’яталися заявою Бабіша про те, що він припиняє контакти з виборцями в рамках президентської кампанії через погрози вбивством, а також провокацією проти Павела - невідомі запустили дезінформацію, що кандидат нібито помер, створивши для цього фейковий сайт і розсилку. 

Про те, який вплив на Україну матимуть вибори у Чехії і як вони можуть вплинути на зовнішній курс Праги, читайте в публікації Олігарх проти генерала: чим важливі для України президентські вибори у Чехії.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЧехіяНАТОвибори
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

З уряду звільнять 2 міністрів, Галущенко і Резніков залишаться на посадах – джерела

Гайдай найближчим часом може втратити посаду голови Луганської ОВА – джерела

Воллес розповів, що йому набрехав Шойгу перед вторгненням в Україну

Україна хоче вступити до ЄС протягом двох років – Шмигаль

Україна має системно ослаблювати РФ, для цього треба йти в ЄС і НАТО – Буданов

Масове вбивство в Оленівці буде одним із звинувачень на трибуналі проти РФ – Зеленський

Усі новини...
Чехія
Про "смерть" кандидата в президенти Чехії Павела повідомили через пошту "Яндекса" – ЗМІ
Вибори у Чехії: Бабіш заявив про погрози вбивством і припинив зустрічі з виборцями
Кандидат у президенти Чехії заявив, що не відправить військових у Польщу в разі нападу РФ
Останні новини
12:46
фото, відео, оновлено від 11:56У Пакистані в мечеті прогримів вибух: 28 загиблих і близько півтори сотні поранених
12:41
Польща хоче вступу України в ЄС "за кілька років", але є умова - МЗС
12:37
Окупанти вдарили по Херсону, Бериславський район атакували запалювальними боєприпасами – ОВА
12:36
фото, відеоУ Києві викрили групу серійних викрадачів авто
12:28
Російські агенти, які "зливали" позиції ЗСУ на Донеччині, отримали до 10 років тюрми
12:25
На Полтавщині жінка підпалила ймовірну коханку свого співмешканця: її судили
12:11
Чи потрібно дітей вакцинувати проти грипу: рекомендації МОЗ
12:11
У всіх областях працюють графіки відключень світла – Укренерго
12:10
До МЗС Ірану викликали українського дипломата – ЗМІ
12:00
Nissan і Renault домовилися про оновлення свого альянсу на рівних умовах
Усі новини...