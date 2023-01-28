Экс-генерал НАТО выиграет выборы президента Чехии у миллиардера-популиста - прогноз

Согласно прогнозу, второй тур президентских выборов в Чехии с результатом почти 58% голосов выиграет бывший генерал НАТО Петр Павел.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно прогнозу агентств STEM и STEM/MARK для CNN Prima News, ожидаемый результат Павела составит 58,01% голосов избирателей.

Согласно прогнозу, лидер оппозиционного движения ANO и бывший премьер Андрей Бабиш получит 41,99% голосов. Прогноз базируется на промежуточных результатах выборов после подсчета голосов на 6,66% участков.

Между тем, после подсчета голосов на 45% участков Павел лидировал с преимуществом 54,75%.

Напомним, последние дни перед вторым туром запомнились заявлением Бабиша о том, что он прекращает контакты с избирателями в рамках президентской кампании из-за угроз убийством, а также провокацией против Павела - неизвестные запустили дезинформацию, что кандидат якобы умер, создав для этого фейковый сайт и рассылку.

О том, какое влияние на Украину окажут выборы в Чехии и как они могут повлиять на внешний курс Праги, читайте в публикации Олигарх против генерала: чем важны для Украины президентские выборы в Чехии.