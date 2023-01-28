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Наступним президентом Чехії стане ексгенерал НАТО Павел

"Європейська правда"Субота, 28 січня 2023, 16:44
Петр Павел, Anadolu Agency via Getty Images

Генерал армії у відставці Петр Павел виграв президентські вибори у Чехії.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

У другому турі виборів генерал НАТО у відставці набрав понад 57% голосів на більш ніж трьох чвертях підрахованих дільниць, і вже очевидно, що його конкурент, колишній прем’єр-міністр та мільярдер-популіст Андрей Бабіш з руху ANO не зможе його обійти. 

Після підрахунку голосів з майже 94% дільниць Павел отримав 57,5%. 

За проміжними підсумками, на дільниці прийшли майже 70% виборців, які мають право голосу.  Це рекордна явка. 

8 березня Павел змінить Мілоша Земана на посаді глави держави.

Колишній голова військового комітету НАТО Петр Павел переміг у всіх регіонах, крім чотирьох, повідомляє Aktuality. Він лідирував від самого початку підрахунку голосів. Найбільший відсоток Павел набрав у Празі - більше трьох чвертей голосів. Бабіш отримав найбільшу підтримку в Моравсько-Сілезькому та Устецькому краях. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, останні дні перед другим туром запам’яталися заявою Бабіша про те, що він припиняє контакти з виборцями в рамках президентської кампанії через погрози вбивством, а також провокацією проти Павела - невідомі запустили дезінформацію, що кандидат нібито помер, створивши для цього фейковий сайт і розсилку.

Теми: ЧехіяНАТО
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