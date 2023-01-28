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Следующим президентом Чехии станет экс-генерал НАТО Павел Павел

"Европейская правда"Суббота, 28 января 2023, 16:44

Генерал армии в отставке Петр Павел выиграл президентские выборы в Чехии.

Об этом сообщает "Европейская правда"

Во втором туре выборов генерал НАТО в отставке набрал более 57% голосов на более чем трех четвертях подсчитанных участков, и уже очевидно, что его конкурент, бывший премьер-министр и миллиардер-популист Андрей Бабиш из движения ANO не сможет его обойти. 

После подсчета голосов с почти 94% участков Павел получил 57,5%. 

По промежуточным итогам, на участки пришли почти 70% избирателей, имеющих право голоса.  Это рекордная явка. 

8 марта Павел сменит Милоша Земана на посту главы государства.

Бывший председатель военного комитета НАТО Петр Павел победил во всех регионах, кроме четырех, сообщает Aktualnе. Он лидировал с самого начала подсчета голосов, наибольший процент Павел набрал в Праге - более трех четвертей голосов. Бабиш получил наибольшую поддержку в Моравско-Силезском и Устецком краях. 

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Напомним, последние дни перед вторым туром запомнились заявлением Бабиша о том, что он прекращает контакты с избирателями в рамках президентской кампании из-за угроз убийством, а также провокацией против Павела - неизвестные запустили дезинформацию, что кандидат якобы умер, создав для этого фейковый сайт и рассылку.

О том, какое влияние на Украину будут иметь выборы в Чехии и как они могут повлиять на внешний курс Праги, читайте в публикации Олигарх против генерала: чем важны для Украины президентские выборы в Чехии.

Темы: ЧехияНАТО
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