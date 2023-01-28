США створили інститут для виявлення корупції щодо допомоги Україні

телефони, куди можна повідомляти про корупцію щодо допомоги США Україні

США створили інститут моніторингу та розслідування незаконних дій шахраїв і корупціонерів, які використовують допомогу американського народу Україні під час повномасштабного вторгнення Росії.

Джерело: ZN.UA, сайт офісу генерального інспектора Агентства з міжнародного розвитку США

Деталі: 18 січня на сайті офісу генерального інспектора Агентства з міжнародного розвитку США (USAID) з’явився документ "Стратегічний план нагляду за допомогою Україні".

Реклама:

Документ нагадує, що Конгрес США виділив допомогу на суму понад 113 млрд дол. на підтримку Україні, яка здійснюється через 11 різних державних органів і установ.

У тексті зазначається, що, плануючи нагляд, Сполучені Штати прагнуть "визначити сфери найвищого ризику шахрайства, марнотратства або зловживань".

Для цього створено Міжвідомчу робочу групу з нагляду в Україні, яка складається з офісів трьох генеральних інспекторів (Міноборони, Держдепартаменту та USAID – "Могутньої трійки"), а також інших генеральних інспекторів наглядових організацій в усьому уряді США.

ВІДЕО ДНЯ

При цьому наглядовий персонал офісів "Могутньої трійки" почав проводити щомісячні зустрічі для координації наглядової діяльності в Україні ще у червні 2022 року.

Станом на 31 грудня 2022 року до складу робочої групи входять наглядові організації (генеральних інспекцій): Міністерства оборони, Державного департаменту, Агентства США з міжнародного розвитку, Агентства аудиту оборонних контрактів, Міністерства сільського господарства, Міністерства торгівлі, Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб, Міністерства внутрішньої безпеки, Міністерства юстиції, Міністерства фінансів, Експортно-імпортного банку США, Міжнародної фінансової корпорації розвитку, Управління звітності уряду, Агентства аудиту, Армійського ревізійного агентства, Морської аудиторської служби.

До цього списку також входять 17 розвідувальних організацій, які визначаються терміном "Розвідувальне співтовариство США", завданнями яких є збір інформації та ведення розвідувальної діяльності в інтересах США.

Команди "Могутньої трійки" та з інших агентств спільно вирушили до України, щоб отримати інформацію з перших вуст. Ці скоординовані візити на об’єкти формують спільне розуміння проблем і відіграють важливу роль у підвищенні обізнаності щодо ризиків шахрайства й корупції та обов’язків звітування. Ці заходи включають зустрічі з офіційними особами США в регіоні, українською владою, НАТО, представниками інших двосторонніх донорів, Організацією Об’єднаних Націй та іншими міжурядовими міжнародними організаціями, які беруть участь у реагуванні.

Крім того, повідомляється, що офіси "Могутньої трійки" мають кримінальних слідчих у США та Німеччині, які зосереджені на справах щодо України.

На діяльність для забезпечення нагляду за загальними асигнуваннями на реагування в Україні Агентства "Могутньої трійки" та Управління звітності уряду за рішенням Конгресу отримали додатково 42,0 млн дол.

На сайті USAID також міститься заклик "своєчасно та прозоро повідомляти про неправомірні дії, що впливають на підтримку України та її народу з боку Сполучених Штатів". Для цього опубліковано плакати англійською та українською мовами, де вказано, як і про що можна конфіденційно повідомити.

"Звинувачення у помсті з боку підрядників або грантоотримувачів щодо працівників, які повідомляють про неправомірні дії, що впливають на фінансування з боку США, будуть ретельно розслідуватися", - йдеться в повідомленні.

Що передувало: Раніше неофіційно повідомлялося, що Білий дім нібито планує до лютого 2023 року укласти контракт для реалізації трирічної ініціативи, спрямованої на контроль за військовою та фінансовою домопогою, що надається Україні, під назвою "Послуги з моніторингу, оцінки та аудиту звітності України" (Monitoring, Evaluation and Audit Services for Ukraine Reporting), або MEASURE.

26 січня заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд оголосила, що в Києві цього тижня перебувають аудитори, які покликані забезпечити підзвітність американської військової та фінансової допомоги.