США создали институт для выявления коррупции на помощи Украине

телефоны, куда можно сообщать о коррупции в отношении помощи США Украине

США создали институт мониторинга и расследования незаконных действий мошенников и коррупционеров, которые используют помощь американского народа Украине во время полномасштабного вторжения России.

Источник: ZN.UA, сайт офиса генерального инспектора Агентства по международному развитию США

Детали: 18 января на сайте офиса генерального инспектора Агентства по международному развитию США (USAID) появился документ "Стратегический план надзора за помощью Украине".

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Документ напоминает, что Конгресс США выделил помощь на сумму более 113 млрд долл. на поддержку Украины, которая осуществляется через 11 различных государственных органов и учреждений.

В тексте отмечается, что, планируя надзор, Соединенные Штаты стремятся "определить сферы наивысшего риска мошенничества, расточительства или злоупотреблений".

Для этого создана Межведомственная рабочая группа по надзору в Украине, которая состоит из офисов трех генеральных инспекторов (Минобороны, Госдепартамента и USAID - "Могучей тройки"), а также других генеральных инспекторов надзорных организаций во всем правительстве США.

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При этом наблюдательный персонал офисов "Могучей тройки" начал проводить ежемесячные встречи для координации деятельности в Украине еще в июне 2022 года.

По состоянию на 31 декабря 2022 года в состав рабочей группы входят наблюдательные организации (генеральные инспекции): Министерства обороны, Государственного департамента, Агентства США по международному развитию, Агентства аудита оборонных контрактов, Министерства сельского хозяйства, Министерства торговли, Министерства здравоохранения и социальных служб, Министерства внутренней безопасности, Министерства юстиции, Министерства финансов, Экспортно-импортного банка США, Международной финансовой корпорации развития, Управления отчетности правительства, Агентства аудита, Армейского ревизионного агентства, Морской аудиторской службы.

В этот список также входят 17 разведывательных организаций, определяемых термином "Разведывательное сообщество США", задачами которых являются сбор информации и ведение разведывательной деятельности в интересах США.

Команды "Могучей тройки" и других агентств совместно отправились в Украину, чтобы получить информацию из первых уст. Эти скоординированные визиты на объекты формируют общее понимание проблем и играют важную роль в повышении осведомленности о рисках мошенничества и коррупции и обязанностей отчетности. Эти мероприятия включают встречи с официальными лицами США в регионе, украинскими властями, НАТО, представителями других двусторонних доноров, Организацией Объединенных Наций и другими межправительственными международными организациями, участвующими в реагировании.

Кроме того, сообщается, что офисы "Могучей тройки" имеют уголовных следователей в США и Германии, которые сосредоточены на делах в отношении Украины.

На деятельность для обеспечения надзора за общими ассигнованиями на реагирование в Украине Агентства "Могучей тройки" и Управление отчетности правительства по решению Конгресса получили дополнительно 42,0 млн долл.

На сайте USAID также содержится призыв "своевременно и прозрачно сообщать о неправомерных действиях, влияющих на поддержку Украины и ее народа со стороны Соединенных Штатов". Для этого опубликованы плакаты на английском и украинском языках, где указано, как и о чем можно конфиденциально сообщить.

"Обвинения в мести со стороны подрядчиков или грантополучателей в отношении работников, которые сообщают о неправомерных действиях, влияющих на финансирование со стороны США, будут тщательно расследоваться", - говорится в сообщении.

Что предшествовало: Ранее неофициально сообщалось, что Белый дом якобы планирует до февраля 2023 года заключить контракт для реализации трехлетней инициативы, направленной на контроль за военной и финансовой помощью, предоставляемой Украине, под названием "Услуги по мониторингу, оценке и аудиту отчетности Украины" (Monitoring, Evaluation and Audit Services for Ukraine Reporting), или MEASURE.

26 января заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд объявила, что в Киеве на этой неделе находятся аудиторы, которые призваны обеспечить подотчетность американской военной и финансовой помощи.