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На Полтавщині мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою, є загиблі, рух перекрито

Катерина ТищенкоСубота, 28 січня 2023, 18:36
місце ДТП, фото патрульної поліції Полтавщини

На Полтавщині сталася ДТП за участю мікроавтобуса та вантажівки, є загиблі та поранені, рух в напрямку Києва перекрито.

Джерело: патрульна поліція Полтавської області, Суспільне

Дослівно патрульна поліція: "Сьогодні на 179 км автодороги М-03 Київ — Харків — Довжанський в напрямку м. Київ трапилась ДТП з потерпілими. Деталі автопригоди встановлюють слідчі. Наразі проводяться роботи про прибиранню транспортних засобів із проїзної частини.

Рух в напрямку Києва перекрито. Організовано реверсний рух. Патрульні забезпечують охорону місця ДТП".

Деталі: Як пише Суспільне, аварія за участю мікроавтобуса сталася в Лубенському районі на трасі Київ – Харків.

Як повідомив виданню речник поліції Полтавщини Павло Сипітий, загинули водій та один пасажир мікроавтобуса, ще восьмеро — травмовані.

Аварія сталася 28 січня близько 16:00 поблизу села Іванівка Лубенської громади. Зіткнулися мікроавтобус "Mercedes-Benz" та вантажівка "MAN", розповіла Суспільному речниця Лубенського райвідділу поліції Юлія Кваша.

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Теми: Полтавська областьДТП
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