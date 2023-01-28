Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Полтавщине микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие, движение перекрыто

Катерина ТищенкоСуббота, 28 января 2023, 17:36
На Полтавщине микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие, движение перекрыто
место ДТП, фото патрульной полиции Полтавщины

На Полтавщине произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика, есть погибшие и раненые, движение в направлении Киева перекрыто.

Источник: патрульная полиция Полтавской области, Суспільне

Дословно патрульная полиция: "Сегодня на 179 км автодороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский в направлении г. Киев произошло ДТП с пострадавшими. Детали ДТП устанавливают следователи. Сейчас проводятся работы по уборке транспортных средств с проезжей части.

Реклама:

Движение в направлении Киева перекрыто. Организовано реверсное движение. Патрульные обеспечивают охрану места ДТП".

Детали: Как пишет Суспільне, авария с участием микроавтобуса произошла в Лубенском районе на трассе Киев – Харьков.

Как сообщил изданию представитель полиции Полтавщины Павел Сипитый, погибли водитель и один пассажир микроавтобуса, еще восемь – травмированы.

ВИДЕО ДНЯ

Авария произошла 28 января около 16:00 вблизи села Ивановка Лубенской общины. Столкнулись микроавтобус "Mercedes-Benz" и грузовик "MAN", рассказала Суспільному пресс-секретарь Лубенского райотдела полиции Юлия Кваша.

Темы: Полтавская областьДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Полтавская область
В Полтавской области нашли тело четвертой жертвы от российского удара
В Полтавской области запретили праздновать 1 сентября
Ракетный удар по Полтавщине: уже 3 погибших
Последние новости
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: