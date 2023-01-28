Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Полтавщине микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие, движение перекрыто

Катерина ТищенкоСуббота, 28 января 2023, 18:36
место ДТП, фото патрульной полиции Полтавщины

На Полтавщине произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика, есть погибшие и раненые, движение в направлении Киева перекрыто.

Источник: патрульная полиция Полтавской области, Суспільне

Дословно патрульная полиция: "Сегодня на 179 км автодороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский в направлении г. Киев произошло ДТП с пострадавшими. Детали ДТП устанавливают следователи. Сейчас проводятся работы по уборке транспортных средств с проезжей части.

Движение в направлении Киева перекрыто. Организовано реверсное движение. Патрульные обеспечивают охрану места ДТП".

Детали: Как пишет Суспільне, авария с участием микроавтобуса произошла в Лубенском районе на трассе Киев – Харьков.

Как сообщил изданию представитель полиции Полтавщины Павел Сипитый, погибли водитель и один пассажир микроавтобуса, еще восемь – травмированы.

Авария произошла 28 января около 16:00 вблизи села Ивановка Лубенской общины. Столкнулись микроавтобус "Mercedes-Benz" и грузовик "MAN", рассказала Суспільному пресс-секретарь Лубенского райотдела полиции Юлия Кваша.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Полтавская областьДТП
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоЗеленский приехал в Николаевскую область: встретился с премьером Дании

Польша готова передать Украине истребители F-16, если НАТО даст добро

Из правительства уволят 2 министров, Галущенко и Резников останутся на должностях - источники

Гайдай в ближайшее время может потерять должность главы Луганской ОГА - источники

Уоллес рассказал, что ему наврал Шойгу перед вторжением в Украину

Украина хочет вступить в ЕС в течение двух лет – Шмыгаль

Все новости...
Полтавская область
Чиновник с Полтавщины хотел убить местного бизнесмена – его задержали
ФСБ искала HIMARS и гаубицы М777 на Полтавщине: предупреждены диверсии – СБУ
На Полтавщине также сбили "Шахед" ночью – отчет ОВА
Последние новости
14:57
Курс валют на 30 января: купить доллар и евро стало дешевле
14:50
На приватизацию выставили спиртзавод в Черновицкой области: стартовую цену снизили вдвое
14:40
фотоМедведь сделал 400 селфи на фотоловушку в Колорадо и стал звездой соцсетей
14:35
Goldman Sachs реструктуризирует свои российские активы – СМИ
14:33
Генсек НАТО подтвердил, что КНДР помогает РФ ракетами, несмотря на отрицание Москвы и Пхеньяна
14:18
фотоСливал врагу данные о подстанциях на западе Украины: СБУ задержала 20-летнего предателя
14:06
видеоЗеленский приехал в Николаевскую область: встретился с премьером Дании
14:04
Гайдай отреагировал на вероятное назначение послом в Казахстан
14:02
Путин, Пригожин и Кадыров собрались в Волгоград, город усиленно готовят - РосСМИ
13:47
Крупнейшая экономика еврозоны резко замедлилась в конце прошлого года
Все новости...