На Полтавщине микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие, движение перекрыто

На Полтавщине произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика, есть погибшие и раненые, движение в направлении Киева перекрыто.

Источник: патрульная полиция Полтавской области, Суспільне

Дословно патрульная полиция: "Сегодня на 179 км автодороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский в направлении г. Киев произошло ДТП с пострадавшими. Детали ДТП устанавливают следователи. Сейчас проводятся работы по уборке транспортных средств с проезжей части.

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Движение в направлении Киева перекрыто. Организовано реверсное движение. Патрульные обеспечивают охрану места ДТП".

Детали: Как пишет Суспільне, авария с участием микроавтобуса произошла в Лубенском районе на трассе Киев – Харьков.

Как сообщил изданию представитель полиции Полтавщины Павел Сипитый, погибли водитель и один пассажир микроавтобуса, еще восемь – травмированы.

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Авария произошла 28 января около 16:00 вблизи села Ивановка Лубенской общины. Столкнулись микроавтобус "Mercedes-Benz" и грузовик "MAN", рассказала Суспільному пресс-секретарь Лубенского райотдела полиции Юлия Кваша.