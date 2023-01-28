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"Ціную вашу підтримку України": Зеленський привітав переможця виборів у Чехії

"Європейська правда"Субота, 28 січня 2023, 19:16
Володимир Зеленський, фото з Facebook

Президент України Володимир Зеленський привітав нового президента Чехії Петра Павела із переконливою перемогою на виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ціную вашу підтримку України та нашої боротьби проти російської агресії. Буду радий тісній особистій співпраці на благо народів України та Чехії та в інтересах об'єднаної Європи", - зазначив президент України у Twitter.

За результатом підрахунку 100% голосів, генерал у відставці Петр Павел виграв вибори президента Чехії, набравши 58,3% голосів виборців.

Генерал Павел відомий тим, що обіймав посаду голови Військового комітету НАТО, що є другою після генсека посадою в Альянсі. Ніхто з громадян Чехії до того чи після не підіймався так високо у структурі Альянсу. 

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Після цього із 2018 року Павел перебував у відставці, розпочавши підготову до політичної діяльності.

Важливо, що він повністю підтримує допомогу Україні - у випадку його перемоги президент та уряд будуть однодумцями.

Про те, який вплив на Україну матимуть вибори у Чехії і як вони можуть вплинути на зовнішній курс Праги, читайте в публікації Олігарх проти генерала: чим важливі для України президентські вибори у Чехії

Теми: ЗеленськийЧехіявибори
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