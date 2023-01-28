"Ценю вашу поддержку Украины": Зеленский поздравил победителя выборов в Чехии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил нового президента Чехии Петра Павела с убедительной победой на выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Щиро вітаю @general_pavel із переконливою перемогою на виборах Президента Чеської Республіки. Ціную вашу підтримку України та нашої боротьби проти російської агресії. Буду радий тісній особистій співпраці на благо народів України та Чехії та в інтересах об'єднаної Європи. Реклама: January 28, 2023

"Ценю вашу поддержку Украины и нашей борьбы против российской агрессии. Буду рад тесному личному сотрудничеству на благо народов Украины и Чехии и в интересах объединенной Европы", - отметил президент Украины в Twitter.

По результатам подсчета 100% голосов, генерал в отставке Петр Павел выиграл выборы президента Чехии, набрав 58,3% голосов избирателей.

ВИДЕО ДНЯ

Генерал Павел известен тем, что занимал должность председателя Военного комитета НАТО, что является второй после генсека должностью в Альянсе. Никто из граждан Чехии до того или после не поднимался так высоко в структуре Альянса.

После этого с 2018 года Павел находился в отставке, начав подготовку к политической деятельности.

Важно, что он полностью поддерживает помощь Украине - в случае его победы президент и правительство будут единомышленниками.

О том, какое влияние на Украину будут иметь выборы в Чехии и как они могут повлиять на внешний курс Праги, читайте в публикации Олигарх против генерала: чем важны для Украины президентские выборы в Чехии