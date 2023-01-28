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"Ценю вашу поддержку Украины": Зеленский поздравил победителя выборов в Чехии

"Европейская правда"Суббота, 28 января 2023, 19:16
Владимир Зеленский, фото из Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил нового президента Чехии Петра Павела с убедительной победой на выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Ценю вашу поддержку Украины и нашей борьбы против российской агрессии. Буду рад тесному личному сотрудничеству на благо народов Украины и Чехии и в интересах объединенной Европы", - отметил президент Украины в Twitter.

По результатам подсчета 100% голосов, генерал в отставке Петр Павел выиграл выборы президента Чехии, набрав 58,3% голосов избирателей.

Генерал Павел известен тем, что занимал должность председателя Военного комитета НАТО, что является второй после генсека должностью в Альянсе. Никто из граждан Чехии до того или после не поднимался так высоко в структуре Альянса. 

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После этого с 2018 года Павел находился в отставке, начав подготовку к политической деятельности.

Важно, что он полностью поддерживает помощь Украине - в случае его победы президент и правительство будут единомышленниками.

О том, какое влияние на Украину будут иметь выборы в Чехии и как они могут повлиять на внешний курс Праги, читайте в публикации Олигарх против генерала: чем важны для Украины президентские выборы в Чехии

Темы: ЗеленскийЧехиявиборы
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