Глава Єврокомісії перед самітом Україна-ЄС: Підтримуємо українців без жодних "якщо" і "але"

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила напередодні саміту Україна-ЄС, який відбудеться наступного тижня, що Україна має безумовну підтримку з боку ЄС, і що вона повинна виграти війну, аби захистити європейські цінності.

Главу Єврокомісії, як повідомляє "Європейська правда", цитує агентство Reuters.

"Ми стоїмо на боці України без жодних "якщо" і "але", - сказала фон дер Ляєн, виступаючи в суботу на заході своєї партії, Християнсько-демократичного союзу (ХДС), в Дюссельдорфі у Німеччині.

"Україна бореться за наші спільні цінності, вона бореться за повагу до міжнародного права і принципів демократії, і саме тому Україна повинна виграти цю війну", - сказала вона.

Фон дер Ляєн та її колеги-комісари ЄС планують відвідати Україну на початку лютого, щоб провести консультації з урядом України.

Саміт Україна-ЄС запланований 3 лютого. Серед ключових рішень, які будуть обговорюватись на саміті, буде інтеграція секторів української економіки в єдиний європейський ринок.