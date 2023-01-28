Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава Еврокомиссии перед саммитом Украина-ЕС: Поддерживаем украинцев без всяких "если" и "но"

"Европейская правда"Суббота, 28 января 2023, 19:49
Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский, фото Getty Images

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила накануне саммита Украина-ЕС, который состоится на следующей неделе, что Украина имеет безусловную поддержку со стороны ЕС, и что она должна выиграть войну, чтобы защитить европейские ценности.

Главу Еврокомиссии, как сообщает "Европейская правда", цитирует агентство Reuters.

"Мы стоим на стороне Украины без всяких "если" и "но"", - сказала фон дер Ляйен, выступая в субботу на мероприятии своей партии, Христианско-демократического союза (ХДС), в Дюссельдорфе в Германии.

"Украина борется за наши общие ценности, она борется за уважение к международному праву и принципам демократии, и именно поэтому Украина должна выиграть эту войну", - сказала она.

Фон дер Ляйен и ее коллеги-комиссары ЕС планируют посетить Украину в начале февраля, чтобы провести консультации с правительством Украины. 

Саммит Украина-ЕС запланирован 3 февраля. Среди ключевых решений, которые будут обсуждаться на саммите, будет интеграция секторов украинской экономики в единый европейский рынок.

Темы: ЕврокомиссияЕС
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, видеоЗеленский приехал в Николаевскую область: встретился с премьером Дании

Путин, Пригожин и Кадыров собрались в Волгоград, город усиленно готовят - РосСМИ

Польша готова передать Украине истребители F-16, если НАТО даст добро

Из правительства уволят 2 министров, Галущенко и Резников останутся на должностях - источники

Гайдай в ближайшее время может потерять должность главы Луганской ОГА - источники

Уоллес рассказал, что ему наврал Шойгу перед вторжением в Украину

Все новости...
Еврокомиссия
Премьера Финляндии рассматривают в качестве топ-кандидата на пост главы ЕК - СМИ
Еврокомиссия рассматривает создание спецпрокуратуры для расследования преступления агрессии России
Большая делегация Еврокомиссии посетит Украину 2 февраля
Последние новости
16:00
Минобороны посоветовало медикам привлекать собак для эмоциональной поддержки пострадавших от войны
15:52
"США проводили ВИЧ-эксперименты над ВСУ": Минобороны РФ озвучило новый маразм
15:33
Сначала коронавирус, теперь командировка: нардеп Трухин снова не пришел на суд о взятке
15:32
Сеть АЗС "Укрнафта" запускает собственную топливную карточку и талоны
15:14
Газманов в РФ создает интернет-базу "патриотических песен", на это дали миллионы из бюджета
15:10
В Донецкой области погиб 24-летний летчик-герой: отводил подбитый самолет от жилых домов
14:57
Курс валют на 30 января: купить доллар и евро стало дешевле
14:56
Финляндия пока будет идти в НАТО вместе со Швецией, несмотря на проблемы в переговорах с Анкарой
14:50
На приватизацию выставили спиртзавод в Черновицкой области: стартовую цену снизили вдвое
14:40
фотоМедведь сделал 400 селфи на фотоловушку в Колорадо и стал звездой соцсетей
Все новости...