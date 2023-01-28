Глава Еврокомиссии перед саммитом Украина-ЕС: Поддерживаем украинцев без всяких "если" и "но"

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила накануне саммита Украина-ЕС, который состоится на следующей неделе, что Украина имеет безусловную поддержку со стороны ЕС, и что она должна выиграть войну, чтобы защитить европейские ценности.

Главу Еврокомиссии, как сообщает "Европейская правда", цитирует агентство Reuters.

"Мы стоим на стороне Украины без всяких "если" и "но"", - сказала фон дер Ляйен, выступая в субботу на мероприятии своей партии, Христианско-демократического союза (ХДС), в Дюссельдорфе в Германии.

"Украина борется за наши общие ценности, она борется за уважение к международному праву и принципам демократии, и именно поэтому Украина должна выиграть эту войну", - сказала она.

Фон дер Ляйен и ее коллеги-комиссары ЕС планируют посетить Украину в начале февраля, чтобы провести консультации с правительством Украины.

Саммит Украина-ЕС запланирован 3 февраля. Среди ключевых решений, которые будут обсуждаться на саммите, будет интеграция секторов украинской экономики в единый европейский рынок.