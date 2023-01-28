У Yasno пояснили, чому світла немає, а платіжки ростуть

Сума в квитанціях за електроенергію може зрости, незважаючи на обмеження електропостачання, через підвищене споживання електрики після відновлення її подачі, а також у разі несвоєчасної передачі показань лічильників.

Джерело: гендиректор постачальника енергоресурсів Yasno Сергій Коваленко у Facebook

Дослівно: "У коментарях зараз найчастіше питання: якщо постачання майже постійно немає, чому я кажу, що споживання не зменшилося/чому платіжки виросли? Поясню. Найперше: справа у відкладеному, або підвищеному споживанні електроенергії після того, як постачання відновлюють... Тому за підсумками місяця виходить, що клієнт використав стільки ж електроенергії, як і у періоди, коли відключення не застосовувалися.

Навіщо тоді взагалі вимикати? Зараз важливе споживання у конкретний момент часу. Тому що виробляються конкретні обсяги електроенергії, які не можна перевищувати.

І друге, що стосується платіжок: показання лічильників передаються нерегулярно або запізно. Якщо передавати показання вчасно, у рахунку буде вказана сума лише за фактичне споживання. Якщо показання передаються невчасно, обсяг електроенергії, яку спожив клієнт, визначають за середньодобовим споживанням. Його розраховують залежно від показань, зафіксованих раніше, у минулі періоди. Тому сума у рахунку може вищою, ніж зазвичай, навіть якщо через відключення електроенергії споживання загалом за місяць знизилося. Але у тих, хто передає показання вчасно, реальне споживання зараз зменшилося".