Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Yasno пояснили, чому світла немає, а платіжки ростуть

Катерина ТищенкоСубота, 28 січня 2023, 19:14
У Yasno пояснили, чому світла немає, а платіжки ростуть
ілюстративне фото Pixabay

Сума в квитанціях за електроенергію може зрости, незважаючи на обмеження електропостачання, через підвищене споживання електрики після відновлення її подачі, а також у разі несвоєчасної передачі показань лічильників.

Джерело: гендиректор постачальника енергоресурсів Yasno Сергій Коваленко у Facebook

Дослівно: "У коментарях зараз найчастіше питання: якщо постачання майже постійно немає, чому я кажу, що споживання не зменшилося/чому платіжки виросли? Поясню. Найперше: справа у відкладеному, або підвищеному споживанні електроенергії після того, як постачання відновлюють... Тому за підсумками місяця виходить, що клієнт використав стільки ж електроенергії, як і у періоди, коли відключення не застосовувалися.

Реклама:

Навіщо тоді взагалі вимикати? Зараз важливе споживання у конкретний момент часу. Тому що виробляються конкретні обсяги електроенергії, які не можна перевищувати.

І друге, що стосується платіжок: показання лічильників передаються нерегулярно або запізно. Якщо передавати показання вчасно, у рахунку буде вказана сума лише за фактичне споживання. Якщо показання передаються невчасно, обсяг електроенергії, яку спожив клієнт, визначають за середньодобовим споживанням. Його розраховують залежно від показань, зафіксованих раніше, у минулі періоди. Тому сума у рахунку може вищою, ніж зазвичай, навіть якщо через відключення електроенергії споживання загалом за місяць знизилося. Але у тих, хто передає показання вчасно, реальне споживання зараз зменшилося".

Теми: електроенергіяКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info

Усі новини...
електроенергія
Норвегія відкрила найбільшу у світі плавучу вітрову електростанцію
Держава платила сонячним станціям брата Шурми за електроенергію в окупації – ЗМІ
У Росії віялові відключення електроенергії, РФ обмежила перетоки в Китай
Останні новини
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Telegraph
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
Усі новини...
Реклама: