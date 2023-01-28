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В Yasno объяснили, почему света нет, а платежки растут

Катерина ТищенкоСуббота, 28 января 2023, 20:14
иллюстративное фото Pixabay

Сумма в квитанциях за электроэнергию может вырасти, несмотря на ограничение электроснабжения, из-за повышенного потребления электричества после восстановления его подачи, а также в случае несвоевременной передачи показаний счетчиков.

Источник: гендиректор поставщика энергоресурсов Yasno Сергей Коваленко в Facebook

Дословно: "В комментариях сейчас чаще всего вопрос: если поставки почти постоянно нет, почему я говорю, что потребление не уменьшилось/почему платежки выросли? Объясню. Первое: дело в отложенном, или повышенном потреблении электроэнергии после того, как поставки восстанавливают... Поэтому по итогам месяца получается, что клиент использовал столько же электроэнергии, как и в периоды, когда отключения не применялись.

Зачем тогда вообще выключать? Сейчас важно потребление в конкретный момент времени. Потому что производятся конкретные объемы электроэнергии, которые нельзя превышать.

И второе, что касается платежек: показания счетчиков передаются нерегулярно или поздно. Если передавать показания вовремя, в счете будет указана сумма только за фактическое потребление. Если показания передаются не вовремя, объем электроэнергии, которую потребил клиент, определяют по среднесуточному потреблению. Его рассчитывают в зависимости от показаний, зафиксированных ранее, в прошлые периоды. Поэтому сумма в счете может быть выше, чем обычно, даже если из-за отключения электроэнергии потребление в целом за месяц снизилось. Но у тех, кто передает показания вовремя, реальное потребление сейчас уменьшилось".

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Темы: электроэнергияКиев
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