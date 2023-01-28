Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни вдарили по Сумщині: постраждав спорткомплекс і дитсадок

Катерина ТищенкоСубота, 28 січня 2023, 20:46
наслідки удару по Сумщині 28 січня, фото ДСНС

Росіяни у суботу завдали удару по місту Середино-Буда на Сумщині, постраждав спорткомплекс, дитсадок, приватні будинки.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація

Дослівно: "По території Сумщини росіяни спрямували ворожий удар: за попередньою інформацією − авіаційний.

Внаслідок удару по території м. Середино-Буда Шосткинського району була знищена стіна двоповерхового будинку, пошкоджено будівлю спортивного комплексу, в дитячому садочку пошкоджено вікна, а також пошкоджено вікна в приватних будинках".

Деталі: В ОВА додали, що наслідки удару уточнюються. За попередньою інформацією, жертв немає.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Сумська областьвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Масове вбивство в Оленівці буде одним із звинувачень на трибуналі проти РФ – Зеленський

Путін погрожував Джонсону ракетним ударом напередодні вторгнення в Україну

фото, відео, оновлено о 01:10Росіяни вдарили по житловому будинку у Харкові: загинула одна людина

Удару по заводу в Ірані завдав Ізраїль – ЗМІ

Помер Дмитро Павличко

Ще один нардеп від забороненої ОПЗЖ складає мандат

Усі новини...
Сумська область
Росіяни вдарили по Сумщині з мінометів і гранатомета
Мешканці Сумщини допомагали "конвертувати" награбовану росіянами готівку
Обстріли Сумщини: росіяни завдали 60 ударів по прикордонню
Останні новини
06:58
У Горлівці в морг доставили 20 загиблих окупантів – Генштаб
06:25
Масове вбивство в Оленівці буде одним із звинувачень на трибуналі проти РФ – Зеленський
04:58
"Всі варіанти на столі" – Блінкен про допустимість військових дій США проти Ірану
03:59
Путін погрожував Джонсону ракетним ударом напередодні вторгнення в Україну
02:56
Україна не буде у безпеці, поки РФ контролює Крим – генерал Ходжес
01:59
Трагедія в Оленівці: ОП поскаржився на бездіяльність Червоного хреста
01:10
фото, відео, оновлено о 01:10Росіяни вдарили по житловому будинку у Харкові: загинула одна людина
00:08
Сумщина: росіяни обстріляли 6 громад
23:28
Удару по заводу в Ірані завдав Ізраїль – ЗМІ
22:33
фотоУ Херсоні через обстріли за день виникло 5 пожеж
Усі новини...