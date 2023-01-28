Росіяни вдарили по Сумщині: постраждав спорткомплекс і дитсадок
Субота, 28 січня 2023, 20:46
Росіяни у суботу завдали удару по місту Середино-Буда на Сумщині, постраждав спорткомплекс, дитсадок, приватні будинки.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація
Дослівно: "По території Сумщини росіяни спрямували ворожий удар: за попередньою інформацією − авіаційний.
Внаслідок удару по території м. Середино-Буда Шосткинського району була знищена стіна двоповерхового будинку, пошкоджено будівлю спортивного комплексу, в дитячому садочку пошкоджено вікна, а також пошкоджено вікна в приватних будинках".
Деталі: В ОВА додали, що наслідки удару уточнюються. За попередньою інформацією, жертв немає.
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