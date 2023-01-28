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Росіяни вдарили по Сумщині: постраждав спорткомплекс і дитсадок

Катерина ТищенкоСубота, 28 січня 2023, 19:46
Росіяни вдарили по Сумщині: постраждав спорткомплекс і дитсадок
наслідки удару по Сумщині 28 січня, фото ДСНС

Росіяни у суботу завдали удару по місту Середино-Буда на Сумщині, постраждав спорткомплекс, дитсадок, приватні будинки.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація

Дослівно: "По території Сумщини росіяни спрямували ворожий удар: за попередньою інформацією − авіаційний.

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Внаслідок удару по території м. Середино-Буда Шосткинського району була знищена стіна двоповерхового будинку, пошкоджено будівлю спортивного комплексу, в дитячому садочку пошкоджено вікна, а також пошкоджено вікна в приватних будинках".

Деталі: В ОВА додали, що наслідки удару уточнюються. За попередньою інформацією, жертв немає.

Теми: Сумська областьвійна
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