Росіяни вдарили по Сумщині: постраждав спорткомплекс і дитсадок

Росіяни у суботу завдали удару по місту Середино-Буда на Сумщині, постраждав спорткомплекс, дитсадок, приватні будинки.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація

Дослівно: "По території Сумщини росіяни спрямували ворожий удар: за попередньою інформацією − авіаційний.

Реклама:

Внаслідок удару по території м. Середино-Буда Шосткинського району була знищена стіна двоповерхового будинку, пошкоджено будівлю спортивного комплексу, в дитячому садочку пошкоджено вікна, а також пошкоджено вікна в приватних будинках".

Деталі: В ОВА додали, що наслідки удару уточнюються. За попередньою інформацією, жертв немає.