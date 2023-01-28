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Россияне ударили по Сумщине: пострадал спорткомплекс и детсад

Катерина ТищенкоСуббота, 28 января 2023, 19:46
Россияне ударили по Сумщине: пострадал спорткомплекс и детсад
последствия удара по Сумской области 28 января, фото ГСЧС

Россияне в субботу нанесли удар по городу Середино-Буда на Сумщине, пострадал спорткомплекс, детсад, частные дома.

Источник: Сумская областная военная администрация

Дословно: "По территории Сумщины россияне направили вражеский удар: по предварительной информации – авиационный.

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В результате удара по территории г. Середино-Буда Шосткинского района была уничтожена стена двухэтажного дома, повреждено здание спортивного комплекса, в детском саду повреждены окна, а также повреждены окна в частных домах".

Детали: В ОВА добавили, что последствия удара уточняются. По предварительной информации, жертв нет.

Темы: Сумская областьвойна
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