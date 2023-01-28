Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне ударили по Сумщине: пострадал спорткомплекс и детсад

Катерина ТищенкоСуббота, 28 января 2023, 20:46
последствия удара по Сумской области 28 января, фото ГСЧС

Россияне в субботу нанесли удар по городу Середино-Буда на Сумщине, пострадал спорткомплекс, детсад, частные дома.

Источник: Сумская областная военная администрация

Дословно: "По территории Сумщины россияне направили вражеский удар: по предварительной информации – авиационный.

В результате удара по территории г. Середино-Буда Шосткинского района была уничтожена стена двухэтажного дома, повреждено здание спортивного комплекса, в детском саду повреждены окна, а также повреждены окна в частных домах".

Детали: В ОВА добавили, что последствия удара уточняются. По предварительной информации, жертв нет.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Сумская областьвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, видеоЗеленский приехал в Николаевскую область: встретился с премьером Дании

Путин, Пригожин и Кадыров собрались в Волгоград, город усиленно готовят - РосСМИ

Польша готова передать Украине истребители F-16, если НАТО даст добро

Из правительства уволят 2 министров, Галущенко и Резников останутся на должностях - источники

Гайдай в ближайшее время может потерять должность главы Луганской ОГА - источники

Уоллес рассказал, что ему наврал Шойгу перед вторжением в Украину

Все новости...
Сумская область
Сумщина: россияне обстреляли 6 громад
Обстрелы Сумщины: за сутки – 88 "прилетов"
Россияне ударили по Сумщине из минометов и гранатомета
Последние новости
17:11
Россия хочет наступать до приезда танков в Украину – ОПОРА
17:09
В Киеве возобновят движение трамваев с Троещины
17:05
В Мелитополе похитили почти тысячу человек с начала оккупации – мэр
17:00
В 2022 более 80% бизнесов испытали сокращение доходов, 89% ощутили влияние российских атак – EBA
16:57
Ryanair нанимает персонал в Украине: готовится к возвращению после войны
16:45
Россия перебросит дополнительные силы к границе с Украиной
16:37
Что мы будем помнить о Павлычке: творчество, активизм и стихи, ставшие хитами
16:33
Шмыгаль не нашел оснований, чтобы забрать у Бойко звание Героя Украины
16:24
Подрядчики из России отказываются строить фортификации на Луганщине – ЦНС
16:22
Языковой омбудсмен прокомментировал законность запрета русского языка в Могилянке
Все новости...