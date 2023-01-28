"Свєта – рішаю білети": УЗ викрила схему з поверненими квитками й змінила правила

"Укрзалізниця" запровадила повернення квитків на конкретну дату за день до дати поїздки з 8 до 9 години ранку.

Джерело: "Укрзалізниця"

Дослівно: "З 28.01.2023 запроваджено ще одне коригування в процес продажів, яке має не залишити шансів спекулянтам і дати можливість пасажирам простіше знаходити квитки. Окрім відкриття продажів рівно за 20 днів до дати поїздки о 08:00, усі квитки, що повертатимуться на конкретну дату, будуть вводитись у систему чітко за один день до дати поїздки між 08:00 та 09:00 ранку.

Тож, якщо не встигли придбати квиток за 20 днів, тепер не потрібно за ними полювати чи звертатись до "перекупщиків" — можна для термінових справ знайти всі повернуті квитки в цей чіткий часовий проміжок. А квитки, які будуть здаватись день у день, повертатимуться в систему не пізніше, ніж за 30 хв після здачі".

Деталі: У компанії нагадали, що раніше змінили правила, щоб унеможливити перепродаж квитків на найбільш ажіотажні міжнародні рейси (зокрема, № 67/68 Київ — Варшава — Київ). Так, з листопада 2022 року продаж квитків на цей напрямок переведено виключно в онлайн-канали (застосунок, чат-бот і офіційний сайт УЗ), а також обмежена кількість для купівлі – не більше, ніж чотири квитки в одні руки.

Продаж здійснюється на 20 діб наперед, а квитки на кожен наступний 20-й день надходять у продаж щодня рівно о 08:00.

Дослівно: "Втім, перекупщики не схотіли втрачати повністю свої доходи, перелаштували алгоритми своїх дій на "онлайн-рейки" й розпочали полювання на квитки з повернень. Ми здійснили низку "контрольних закупівель" за оголошеннями в мережі, де за "комісію" пропонували знайти квитки на Варшаву. Відслідкували, куди ведуть ниточки, хто здійснював повернення з порушенням встановлених правил. Матеріали передаємо відповідним органам у роботу, але вже швидко й показово очистились від співробітників-порушників, на яких впала підозра. Перекупщики могли вихоплювати до 90 квитків на місяць лише на варшавський рейс.

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Ну й "15 хвилин слави" для тих, хто у військовий час підриває довіру до залізничників. Ми системно "вичищаємо" акаунти перекупщиків із наших онлайн-систем, але в них вистачає нахабності до нас же на гарячу лінію звертатись із вимогою терміново відновити. "Свєта — рішаю білети" (наша вже тепер екс-співробітниця), "Віталик – білети на поїзд", і не сподівайтесь, щось знову "порішати". Ваш час закінчився".

Більше деталей: В "Укрзалізниці" закликали усіх, хто помічає ті чи інші порушення навколо продажів квитків компанії, писати на service@uz.gov.ua.