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"Света – решаю билеты": УЗ разоблачила схему с возвращенными билетами и изменила правила

Катерина ТищенкоСуббота, 28 января 2023, 21:24
иллюстративное фото Укрзализныци

"Укрзализныця" ввела возврат билетов на конкретную дату за день до даты поездки с 8 до 9 часов утра.

Источник: "Укрзализныця"

Дословно: "С 28.01.2023 введена еще одна корректировка в процесс продаж, которая должна не оставить шансов спекулянтам и дать возможность пассажирам проще находить билеты. Кроме открытия продаж ровно за 20 дней до даты поездки в 08:00, все билеты, которые будут возвращаться на конкретную дату, будут вводиться в систему четко за один день до даты поездки между 08:00 и 09:00 утра.

Поэтому, если не успели приобрести билет за 20 дней, теперь не нужно за ними охотиться или обращаться к "перекупщикам" - можно для срочных дел найти все возвращенные билеты в этот четкий временной промежуток. А билеты, которые будут сдаваться день в день, будут возвращаться в систему не позднее, чем через 30 мин после сдачи".

Детали: В компании напомнили, что ранее изменили правила, чтобы исключить перепродажу билетов на наиболее ажиотажные международные рейсы (в частности, № 67/68 Киев - Варшава - Киев). Так, с ноября 2022 года продажа билетов на это направление переведена исключительно в онлайн-каналы (приложение, чат-бот и официальный сайт УЗ), а также ограничено количество для покупки – не более четырех билетов в одни руки.

Продажа осуществляется на 20 суток вперед, а билеты на каждый следующий 20-й день поступают в продажу ежедневно ровно в 08:00.

Дословно: "Впрочем, перекупщики не захотели терять полностью свои доходы, перестроили алгоритмы своих действий на "онлайн-рельсы" и начали охоту на билеты с возвратов. Мы осуществили ряд "контрольных закупок" по объявлениям в сети, где за "комиссию" предлагали найти билеты на Варшаву. Отследили, куда ведут ниточки, кто осуществлял возврат с нарушением установленных правил. Материалы передаем соответствующим органам в работу, но уже быстро и показательно очистились от сотрудников-нарушителей, на которых пало подозрение. Перекупщики могли выхватывать до 90 билетов в месяц только на варшавский рейс.

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Ну и "15 минут славы" для тех, кто в военное время подрывает доверие к железнодорожникам. Мы системно "вычищаем" аккаунты перекупщиков из наших онлайн-систем, но у них хватает наглости к нам же на горячую линию обращаться с требованием срочно восстановить. "Света - решаю билеты" (наша уже теперь экс-сотрудница), "Виталик - билеты на поезд", и не надейтесь, что-то снова "порешать". Ваше время закончилось".

Больше деталей: В "Укрзализныце" призвали всех, кто замечает те или иные нарушения вокруг продаж билетов компании, писать на service@uz.gov.ua.

Темы: Укрзализныцяжелезная дорога
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