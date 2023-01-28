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Зеленський ввів у дію санкції щодо осіб і компаній, причетних до перевезення окупантів і техніки

Катерина ТищенкоСубота, 28 січня 2023, 20:46
Зеленський ввів у дію санкції щодо осіб і компаній, причетних до перевезення окупантів і техніки
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти 185 юридичних та фізичних осіб, яких Росія використовує для перевезення залізницею особового складу та військової техніки.

Джерело: Зеленський у вечірньому зверненні, указ на сайті президента

Пряма мова: "Сьогодні я підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти юридичних та фізичних осіб, яких використовує держава-агресор, щоб перевозити залізницею військову техніку та солдатів. Йдеться про 185 компаній та осіб.

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Їхні активи в Україні блокуються, наявне майно буде використовуватися для нашої оборони. Ми будемо працювати над тим, щоб аналогічне блокування було застосоване й іншими країнами".

Деталі: Президент подякував усім, хто допомагає посилювати санкції проти Росії, а також розслідувачам, які викривають "шляхи, що використовує держава-терорист, намагаючись обійти санкції".

В опублікованому на сайті президента санкційному списку 3 фізичних особи і 182 – юридичних.

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Теми: ЗеленськийсанкціїРосіязалізниця
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