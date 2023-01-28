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Зеленский ввел в действие санкции против лиц и компаний, причастных к перевозке оккупантов и техники

Катерина ТищенкоСуббота, 28 января 2023, 21:46
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 185 юридических и физических лиц, которых Россия использует для перевозки по железной дороге личного состава и военной техники.

Источник: Зеленский в вечернем обращении, указ на сайте президента

Прямая речь: "Сегодня я подписал указ о введении в действие решение СНБО о санкциях против юридических и физических лиц, которых использует государство-агрессор, чтобы перевозить по железной дороге военную технику и солдат. Речь идет о 185 компаниях и лицах.

Их активы в Украине блокируются, имеющееся имущество будет использоваться для нашей обороны. Мы будем работать над тем, чтобы аналогичное блокирование было применено и другими странами".

Детали: Президент поблагодарил всех, кто помогает усиливать санкции против России, а также расследователей, которые разоблачают "пути, которые использует государство-террорист, пытаясь обойти санкции".

В опубликованном на сайте президента санкционном списке 3 физических лица и 182 - юридических.

Темы: ЗеленскийсанкцииРосcияжелезная дорога
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