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Топ-посадовець НАТО заявив, що Альянс готовий до прямої конфронтації з Росією

Катерина ТищенкоСубота, 28 січня 2023, 23:20
Роб Бауер, фото Corbis via Getty Images

Очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Альянс готовий до прямої конфронтації з Росією.

Джерело: Бауер в інтерв’ю португальській телерадіокомпанії RTP

Дослівно RTP: "Роб Бауер запевняє, що НАТО готове до прямої конфронтації з Росією, визнаючи, що пріоритетом Альянсу є переозброєння. Він також визнає, що організація втратила монополію на військову ініціативу".

Деталі: Він нагадав, що під час саміту в Мадриді минулого року у відповідь на дії Росії Альянс вирішив створити чотири додаткові багатонаціональні бойові групи в Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині.

"Це важливий сигнал Росії… Що ми готові, якщо у них з’явиться думка прийти до НАТО. І це червона лінія. Якщо є якась червона лінія – це перетин росіянами кордону нашої території", – заявив Бауер.

Адмірал висловив думку, що цивільне промислове виробництво країн НАТО має бути переорієнтоване на військову сферу. Він виступає за "військову економіку мирного часу".

Бауер також вважає, що стратегічні цілі Росії виходять за межі України, оскільки Москва прагне відновити розміри колишнього Радянського Союзу.

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Відповідаючи на питання, чи не боїться НАТО ескалації війни, Бауер сказав, що ескалацією був початок Росією агресії, а коли Україна хоче відвоювати те, що їй належить – це не ескалація.

"Якщо вони (росіяни) припинять війну сьогодні, ніякої більше ескалації не буде", – підкреслив він.

Що передувало: 19 січня Роб Бауер заявив, що Росія залишиться загрозою для Північноатлантичного Альянсу, навіть якщо її війська зазнають поразки в Україні.

Теми: НАТОРосіявійна
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