Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Топ-чиновник НАТО заявил, что Альянс готов к прямой конфронтации с Россией

Катерина ТищенкоСуббота, 28 января 2023, 22:20
Топ-чиновник НАТО заявил, что Альянс готов к прямой конфронтации с Россией
Роб Бауэр, фото Corbis via Getty Images

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Альянс готов к прямой конфронтации с Россией.

Источник: Бауэр в интервью португальской телерадиокомпании RTP

Дословно RTP: "Роб Бауэр уверяет, что НАТО готово к прямой конфронтации с Россией, признавая, что приоритетом Альянса является перевооружение. Он также признает, что организация потеряла монополию на военную инициативу".

Реклама:

Детали: Он напомнил, что во время саммита в Мадриде в прошлом году в ответ на действия России Альянс решил создать четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

"Это важный сигнал России... Что мы готовы, если у них появится мысль прийти в НАТО. И это красная линия. Если есть какая-то красная линия - это пересечение россиянами границы нашей территории", - заявил Бауэр.

Адмирал выразил мнение, что гражданское промышленное производство стран НАТО должно быть переориентировано на военную сферу. Он выступает за "военную экономику мирного времени".

ВИДЕО ДНЯ

Бауэр также считает, что стратегические цели России выходят за пределы Украины, поскольку Москва стремится восстановить размеры бывшего Советского Союза.

Отвечая на вопрос, не боится ли НАТО эскалации войны, Бауэр сказал, что эскалацией было начало агрессии, а когда Украина хочет отвоевать то, что ей принадлежит - это не эскалация.

"Если они (россияне) прекратят войну сегодня, никакой больше эскалации не будет", - подчеркнул он.

Что предшествовало: 19 января Роб Бауэр заявил, что Россия останется угрозой для Североатлантического Альянса, даже если ее войска потерпят поражение в Украине.

Темы: НАТОРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
НАТО
В Латвии начинаются учения НАТО по планированию операций
В Балтийском море впервые проведет учения по отражению атак России − Reuters
Британская компания будет производить в Украине гаубицы натовского стандарта
Последние новости
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: