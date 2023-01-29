В Донецкой области оккупанты заставляют работников госпредприятий получать паспорта РФ – ЦНС

Российские оккупанты проводят принудительную паспортизацию среди сотрудников государственных и коммунальных предприятий в Донецкой области.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "На временно оккупированных территориях Донецкой области россияне начали проводить принудительную паспортизацию среди работников государственных и коммунальных предприятий. Работникам сообщено, что до 1 марта они должны получить российские паспорта".

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Детали: В ЦНС отметили, что оккупанты угрожают увольнением всем, кто откажется получать российские документы. При этом сотрудников предприятий заставляют писать заявления об отказе от украинского гражданства.

"В РФ разрешено двойное гражданство. Поэтому отказ от гражданства нужен россиянам именно для пропагандистской цели и чтобы "подкрепить" свои "права" на регион, изменив его демографический состав", – отметили в Сопротивлении.