Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Безпілотники атакували завод Міноборони Ірану

"Українська правда"Неділя, 29 січня 2023, 01:01
Безпілотники атакували завод Міноборони Ірану
Скріншот з відео

В іранському місті Ісфахан безпілотники атакували завод Міністерства оборони, який спеціалізується на виробництві боєприпасів.

Джерело: іранське видання Iribnews

Деталі: Як повідомляє видання, вибух стався на одному з центрів виробництва боєприпасів Міністерства оборони Ірану.

Реклама:

За словами заступника з питань політичної безпеки очільника Ісфахана Мохаммад-Реза Джан Нішарі, на завод була здійснена невдала атака безпілотників.  

"Завдяки прогнозам і оборонним заходам, які були підготовлені заздалегідь, один з безпілотників був уражений засобами протиповітряної оборони та збитий, а два інших потрапили в оборонні пастки та знищені", – заявив він. 

Чиновник повідомив, що внаслідок повітряної атаки було завдано незначних пошкоджень даху заводу, обійшлося без жертв, при цьому центр не виведено з ладу.

ВІДЕО ДНЯ

Він також розповів, що силові структури країни проводять дії зі встановлення осіб, причетних до атаки на завод.

Доповнено о 04:30. Згідно з даними Королівського Об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), поблизу Ісфахана розташоване іранське підприємство Shahed Aviation Industries, що виробляє дрони-камікадзе Shahed 131/136.

Окрім удару по військову об'єкті у місті Ісфахан, за повідомленням видання IRNA, в іранському місті Шахід-Салімі в провінції Східний Азербайджан загорівся великий завод із виробництва моторних мастил. Зазначається, що обєкт також зазнав атаки безпілотників.

Теми: Іранбезпілотникивибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info

Усі новини...
Іран
Іран "відсудив" у США $330 млн за підготовку перевороту у 1980 році
Співпраця Ірану й Росії у виробництві "Шахедів": The Washington Post знайшло докази
США спонукають Іран перестати продавати Росії дрони – ЗМІ
Останні новини
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Telegraph
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
Усі новини...
Реклама: