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Безпілотники атакували завод Міноборони Ірану

"Українська правда"Неділя, 29 січня 2023, 02:01
Скріншот з відео

В іранському місті Ісфахан безпілотники атакували завод Міністерства оборони, який спеціалізується на виробництві боєприпасів.

Джерело: іранське видання Iribnews

Деталі: Як повідомляє видання, вибух стався на одному з центрів виробництва боєприпасів Міністерства оборони Ірану.

За словами заступника з питань політичної безпеки очільника Ісфахана Мохаммад-Реза Джан Нішарі, на завод була здійснена невдала атака безпілотників.  

"Завдяки прогнозам і оборонним заходам, які були підготовлені заздалегідь, один з безпілотників був уражений засобами протиповітряної оборони та збитий, а два інших потрапили в оборонні пастки та знищені", – заявив він. 

Чиновник повідомив, що внаслідок повітряної атаки було завдано незначних пошкоджень даху заводу, обійшлося без жертв, при цьому центр не виведено з ладу.

Він також розповів, що силові структури країни проводять дії зі встановлення осіб, причетних до атаки на завод.

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Доповнено о 04:30. Згідно з даними Королівського Об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), поблизу Ісфахана розташоване іранське підприємство Shahed Aviation Industries, що виробляє дрони-камікадзе Shahed 131/136.

Окрім удару по військову об'єкті у місті Ісфахан, за повідомленням видання IRNA, в іранському місті Шахід-Салімі в провінції Східний Азербайджан загорівся великий завод із виробництва моторних мастил. Зазначається, що обєкт також зазнав атаки безпілотників.

Теми: Іранбезпілотникивибух
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