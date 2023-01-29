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Беспилотники атаковали завод Минобороны Ирана

"Украинская правда"Воскресенье, 29 января 2023, 01:01
Беспилотники атаковали завод Минобороны Ирана
Скриншот с видео

В иранском городе Исфахан беспилотники атаковали завод Министерства обороны, который специализируется на производстве боеприпасов.

Источник: иранское издание Iribnews

Детали: Как сообщает издание, взрыв произошел на одном из центров производства боеприпасов Министерства обороны Ирана.

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По словам заместителя по вопросам политической безопасности главы Исфахана Мохаммад-Реза Джан Нишари, на завод была осуществлена неудачная атака беспилотников. 

"Благодаря прогнозам и оборонительным мерам, которые были подготовлены заранее, один из беспилотников был поражен средствами противовоздушной обороны и сбит, а два других попали в оборонительные ловушки и уничтожены", – заявил он.

Чиновник сообщил, что в результате воздушной атаки были нанесены незначительные повреждения крыши завода, обошлось без жертв, при этом центр не выведен из строя.

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Он также рассказал, что силовые структуры страны проводят действия по установлению лиц, причастных к атаке на завод.

Дополнено в 04:30. Согласно данным Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI), вблизи Исфахана расположено иранское предприятие Shahed Aviation Industries, производящее дроны-камикадзе Shahed 131/136.

Кроме удара по военному объекту в городе Исфахан, по сообщению издания IRNA, в иранском городе Шахид-Салими в провинции Восточный Азербайджан загорелся крупный завод по производству моторных масел. Отмечается, что объект также подвергся атаке беспилотников.

Темы: Иранбеспилотникивзрыв
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