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Беспилотники атаковали завод Минобороны Ирана

"Украинская правда"Воскресенье, 29 января 2023, 02:01
Скриншот с видео

В иранском городе Исфахан беспилотники атаковали завод Министерства обороны, который специализируется на производстве боеприпасов.

Источник: иранское издание Iribnews

Детали: Как сообщает издание, взрыв произошел на одном из центров производства боеприпасов Министерства обороны Ирана.

По словам заместителя по вопросам политической безопасности главы Исфахана Мохаммад-Реза Джан Нишари, на завод была осуществлена неудачная атака беспилотников. 

"Благодаря прогнозам и оборонительным мерам, которые были подготовлены заранее, один из беспилотников был поражен средствами противовоздушной обороны и сбит, а два других попали в оборонительные ловушки и уничтожены", – заявил он.

Чиновник сообщил, что в результате воздушной атаки были нанесены незначительные повреждения крыши завода, обошлось без жертв, при этом центр не выведен из строя.

Он также рассказал, что силовые структуры страны проводят действия по установлению лиц, причастных к атаке на завод.

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Дополнено в 04:30. Согласно данным Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI), вблизи Исфахана расположено иранское предприятие Shahed Aviation Industries, производящее дроны-камикадзе Shahed 131/136.

Кроме удара по военному объекту в городе Исфахан, по сообщению издания IRNA, в иранском городе Шахид-Салими в провинции Восточный Азербайджан загорелся крупный завод по производству моторных масел. Отмечается, что объект также подвергся атаке беспилотников.

Темы: Иранбеспилотникивзрыв
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