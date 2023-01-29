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60% підприємств Запоріжжя відновили роботу – мерія

"Українська правда"Неділя, 29 січня 2023, 02:52
60% підприємств Запоріжжя відновили роботу – мерія
Мерія Запоріжжя, ілюстративне фото з сайту міськради

У Запоріжжі відновили роботу 60% підприємств, однак більшість із них працюють не у повному обсязі.

Джерело: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв е ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "На сьогодні 60% підприємств поновили свою роботу і працюють у Запоріжжі. Але обсяг продукції знижено, скорочується кількість працівників".

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Деталі: Куртєв розповів, що через відключення електроенергії підприємства не можуть працювати у повному обсязі.

За його словами, після початку повномасштабної війни близько 26 запорізьких підприємств були релоковані на захід України.

Теми: Запоріжжяпромисловість
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