60% предприятий Запорожья возобновили работу – мэрия

В Запорожье возобновили работу 60% предприятий, однако большинство из них работают не в полном объеме.

Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "На сегодня 60% предприятий возобновили свою работу и работают в Запорожье. Но объем продукции снижен, сокращается количество работников".

Детали: Куртев рассказал, что из-за отключения электроэнергии предприятия не могут работать в полном объеме.

По его словам, после начала полномасштабной войны около 26 запорожских предприятий были релоцированы на запад Украины.