60% предприятий Запорожья возобновили работу – мэрия
Воскресенье, 29 января 2023, 03:52
В Запорожье возобновили работу 60% предприятий, однако большинство из них работают не в полном объеме.
Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в эфире национального телемарафона
Прямая речь: "На сегодня 60% предприятий возобновили свою работу и работают в Запорожье. Но объем продукции снижен, сокращается количество работников".
Детали: Куртев рассказал, что из-за отключения электроэнергии предприятия не могут работать в полном объеме.
По его словам, после начала полномасштабной войны около 26 запорожских предприятий были релоцированы на запад Украины.
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