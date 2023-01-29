Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

60% предприятий Запорожья возобновили работу – мэрия

"Украинская правда"Воскресенье, 29 января 2023, 02:52
60% предприятий Запорожья возобновили работу – мэрия
Мэрия Запорожья, иллюстративное фото с сайта горсовета

В Запорожье возобновили работу 60% предприятий, однако большинство из них работают не в полном объеме.

Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "На сегодня 60% предприятий возобновили свою работу и работают в Запорожье. Но объем продукции снижен, сокращается количество работников".

Реклама:

Детали: Куртев рассказал, что из-за отключения электроэнергии предприятия не могут работать в полном объеме.

По его словам, после начала полномасштабной войны около 26 запорожских предприятий были релоцированы на запад Украины.

Темы: Запорожьепромышленность
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Запорожье
На Черниговщине "Шахед" повредил горсовет, на Днепропетровщине – предприятие
Враг ночью атаковал Запорожье: повреждены 4 многоэтажки
Группа "Шахедов" атакует Запорожье: прогремели взрывы
Последние новости
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: