Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

60% предприятий Запорожья возобновили работу – мэрия

"Украинская правда"Воскресенье, 29 января 2023, 03:52
Мэрия Запорожья, иллюстративное фото с сайта горсовета

В Запорожье возобновили работу 60% предприятий, однако большинство из них работают не в полном объеме.

Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "На сегодня 60% предприятий возобновили свою работу и работают в Запорожье. Но объем продукции снижен, сокращается количество работников".

Детали: Куртев рассказал, что из-за отключения электроэнергии предприятия не могут работать в полном объеме.

По его словам, после начала полномасштабной войны около 26 запорожских предприятий были релоцированы на запад Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Запорожьепромышленность
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Макрон о возможных поставках истребителей Украине: Ничего не запрещено

МОК отверг критику Украины относительно допуска россиян к Олимпийским Играм

фотоНардепы закупились автомобилями на $1,3 млн с 24 февраля – Bihus.Info

Нардеп "Слуги народа" предлагает Кабмину отменить запрет на выезд женщин-депутатов

Суд арестовал 32 миллиона Николаевского глиноземного завода Дерипаски

фотоРоссия формирует круговую оборону аэродрома в Бердянске: спутниковые снимки

Все новости...
Запорожье
Оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в Запорожье, возник пожар
Враг ночью попал в объект энергетики на Запорожье
Россия атаковала Запорожье: погибла женщина, разрушен дом
Последние новости
00:37
фотоСША отправили первую партию из более 60 Bradley в Украину – командование
23:49
США не будут предоставлять Украине истребители F-16 – Байден
23:43
Премьер Нидерландов: Готовы рассмотреть запросы Украины на истребители, но пока их нет
23:31
инфографикаВ Yasno показали, что свет у киевлян есть в среднем 80% времени 
23:13
Бундесвер ищет резервистов для обучения украинских военных на БМП Marder
23:10
История мариупольца, перед войной подхватившего COVID и оставшегося в оккупации
23:07
Послы G7 напомнили Украине о важности принятия антикоррупционной программы
22:55
Путин обратится к Федеральному собранию под годовщину войны против Украины
22:16
Макрон о возможных поставках истребителей Украине: Ничего не запрещено
22:05
видеоВ Киевской области спасатели получили оленя, который провалился под лед
Все новости...