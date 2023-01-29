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Шольц хоче продовжити прямі переговори з Путіним

"Українська правда"Неділя, 29 січня 2023, 07:59
ОЛАФ ШОЛЬЦ, ФОТО: GETTY IMAGES

Канцлер Німеччини Олаф Шольц надалі намагатиметься досягти припинення війни РФ проти України за допомогою прямих переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.

Джерело: заява Шольца, яку цитує видання "Welt"

Пряма мова: "Я знову говоритиму з Путіним по телефону, тому що треба говорити один з одним. Саме Путін повинен вивести війська з України і припинити цю жахливу безглузду війну, яка вже коштувала сотні тисяч життів".

Деталі: Шольц заявив, що поки Росія продовжуватиме війну, не припиняючи агресію, поточна ситуація не зміниться.

За словами канцлера, хоча й телефонні розмови з Путіним "не були неввічливими за тоном", він неодноразово давав зрозуміти, що хоче "силою анексувати території сусідньої країни", що є "неприйнятним".

"Іноді ми також обговорювали конкретні питання обміну полоненими, експорту зерна з України та атомної електростанції в Запоріжжі. Але для мене важливо, щоб переговори завжди поверталися до актуальної теми, як світу виходити з цієї жахливої ситуації. Передумова для цього очевидна: виведення російських військ", – наголосив Шольц.

Теми: ШольцНімеччинаПутінУкраїна
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