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Шольц хочет продолжить прямые переговоры с Путиным

"Украинская правда"Воскресенье, 29 января 2023, 07:59
ОЛАФ ШОЛЬЦ, ФОТО: GETTY IMAGES

Канцлер Германии Олаф Шольц в дальнейшем будет пытаться достичь прекращения войны РФ против Украины с помощью прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: заявление Шольца, которое цитирует издание "Welt"

Прямая речь: "Я снова буду говорить с Путиным по телефону, потому что надо говорить друг с другом. Именно Путин должен вывести войска из Украины и прекратить эту ужасную бессмысленную войну, которая уже стоила сотни тысяч жизней".

Детали: Шольц заявил, что пока Россия будет продолжать войну, не прекращая агрессию, текущая ситуация не изменится.

По словам канцлера, хотя и телефонные разговоры с Путиным "не были невежливыми по тону", он неоднократно давал понять, что хочет "силой аннексировать территории соседней страны", что является "неприемлемым".

"Иногда мы также обсуждали конкретные вопросы обмена пленными, экспорта зерна из Украины и атомной электростанции в Запорожье. Но для меня важно, чтобы переговоры всегда возвращались к актуальной теме, как миру выходить из этой ужасной ситуации. Предпосылка для этого очевидна: вывод российских войск", – подчеркнул Шольц.

Темы: ШольцГерманияПутинУкраина
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