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В Україні ліквідовані ще 650 російських окупантів та 8 танків

Роман ПетренкоНеділя, 29 січня 2023, 08:31
фото генштабу

Протягом доби 28 січня в Україні знищені 650 російських загарбників, 8 танків та 22 броньованих машини.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 126160 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3197 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6366 (+22) од,
  • артилерійських систем – 2195 (+7) од,
  • РСЗВ – 453 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 221 (+0) од,
  • літаків – 293 (+0) од,
  • гелікоптерів – 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 796 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5037 (+10) од,
  • спеціальна техніка ‒ 199 (+0).

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Теми: Збройні силивійнаокупаціяРосія
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