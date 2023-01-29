В Украине ликвидированы еще 650 российских оккупантов и 8 танков
Воскресенье, 29 января 2023, 07:31
В течение суток 28 января в Украине уничтожены 650 российских захватчиков, 8 танков и 22 бронированных машины.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.01.23 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава - около 126160 (+650) человек ликвидировано,
- танков - 3197 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 6366 (+22) ед,
- артиллерийских систем - 2195 (+7) ед,
- РСЗО - 453 (+0) ед,
- средства ПВО - 221 (+0) ед,
- самолетов - 293 (+0) ед,
- вертолетов - 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1947 (+0),
- крылатые ракеты - 796 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5037 (+10) ед,
- специальная техника - 199 (+0).