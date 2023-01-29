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В Украине ликвидированы еще 650 российских оккупантов и 8 танков

Роман ПетренкоВоскресенье, 29 января 2023, 08:31
фото генштаба

В течение суток 28 января в Украине уничтожены 650 российских захватчиков, 8 танков и 22 бронированных машины.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 126160 (+650) человек ликвидировано,
  • танков - 3197 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 6366 (+22) ед,
  • артиллерийских систем - 2195 (+7) ед,
  • РСЗО - 453 (+0) ед,
  • средства ПВО - 221 (+0) ед,
  • самолетов - 293 (+0) ед,
  • вертолетов - 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1947 (+0),
  • крылатые ракеты - 796 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5037 (+10) ед,
  • специальная техника - 199 (+0).

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Темы: Вооруженные силывойнаоккупацияРосcия
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