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Зміни в освіті свідчать про все більшу мілітаризацію Росії – британська розвідка

"Європейська правда"Неділя, 29 січня 2023, 09:34

Наміри міністерства просвіти Росії запровадити у школах і закладах вищої освіти предмети, пов’язані з військовою підготовкою, свідчать про все більш мілітаризовану атмосферу в країні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в недільному огляді розвідувальної спільноти міністерства оборони Великої Британії.

Там зауважують, що протягом останніх тижнів російське Мінпросвіти більш детально розповіло про реалізацію плану включення базової військової підготовки до навчальної програми середньої школи в Росії.

Серед іншого, у межах предмета "Основи безпеки життєдіяльності", який стане обов’язковим із вересня 2023 року, навчатимуть поводженню зі штурмовими гвинтівками АК та ручними гранатами, військової муштри та використанню засобів індивідуального захисту.

Крім того, у грудні 2022 року міністерство науки та вищої освіти РФ оголосило про програму "Основи військової підготовки" для студентів університетів.

"Ініціативи підкреслюють все більш мілітаризовану атмосферу в Росії у воєнний час, а також є (ймовірно, навмисною) алюзією на Радянський Союз: подібна підготовка була обов'язковою в школах до 1993 року", – констатують у британській розвідці.

Напередодні там повідомили, що внаслідок удару Збройних Сил України по будівлі училища у Макіївці у новорічну ніч було знищено понад 300 російських військових.

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Теми: Росіявійна
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