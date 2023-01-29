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Изменения в образовании свидетельствуют о большей милитаризации РФ - британская разведка

"Европейская правда"Воскресенье, 29 января 2023, 09:34

Намерения министерства просвещения России ввести в школах и высших учебных заведениях предметы, связанные с военной подготовкой, свидетельствуют о все более милитаризованной атмосфере в стране.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в воскресном обзоре разведывательного сообщества министерства обороны Великобритании.

Там отмечают, что в течение последних недель российское Минобразования более подробно рассказало о реализации плана включения базовой военной подготовки в учебную программу средней школы в России.

Среди прочего, в рамках предмета "Основы безопасности жизнедеятельности", который станет обязательным с сентября 2023 года, будут учить обращению со штурмовыми винтовками АК и ручными гранатами, военной муштры и использованию средств индивидуальной защиты.

Кроме того, в декабре 2022 года министерство науки и высшего образования РФ объявило о программе "Основы военной подготовки" для студентов университетов.

"Инициативы подчеркивают все более милитаризованную атмосферу в России в военное время, а также являются (вероятно, преднамеренной) аллюзией на Советский Союз: подобная подготовка была обязательной в школах до 1993 года", - констатируют в британской разведке.

Накануне там сообщили, что в результате удара Вооруженных Сил Украины по зданию училища в Макеевке в новогоднюю ночь было уничтожено более 300 российских военных.

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Темы: Росcиявойна
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