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Росіяни обстріляли Вовчанськ, є руйнування та поранена жінка

Роман ПетренкоНеділя, 29 січня 2023, 09:47
вовчанськ, фото 24 каналу

Російські окупанти обстріляли Вовчанськ Харківської області, внаслідок чого поранена літня жінка, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено декілька приватних будинків, автомобілі, а також будівлю одного з підприємств.

Поранення отримала жінка 83 років. Госпіталізована у стані середньої тяжкості".

Деталі: Також повідомляється, що 28 січня окупанти обстрілювали Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Козачу Лопань та інші населені пункти Куп'янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів.

Є зруйновані приватні будинки та пошкоджені господарчі споруди.

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Теми: Харківська областьобстрілвійна
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