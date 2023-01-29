Росіяни обстріляли Вовчанськ, є руйнування та поранена жінка

Російські окупанти обстріляли Вовчанськ Харківської області, внаслідок чого поранена літня жінка, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено декілька приватних будинків, автомобілі, а також будівлю одного з підприємств.

Поранення отримала жінка 83 років. Госпіталізована у стані середньої тяжкості".

Деталі: Також повідомляється, що 28 січня окупанти обстрілювали Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Козачу Лопань та інші населені пункти Куп'янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів.

Є зруйновані приватні будинки та пошкоджені господарчі споруди.