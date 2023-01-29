Россияне обстреляли Волчанск, есть разрушения и ранена женщина
Воскресенье, 29 января 2023, 09:47
Российские оккупанты обстреляли Волчанск Харьковской области, в результате чего ранена пожилая женщина, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.
Источник: Синегубов в Telegram
Прямая речь Синегубова: "В Волчанске в результате вражеского обстрела повреждены несколько частных домов, автомобили, а также здание одного из предприятий.
Ранения получила женщина 83 лет. Госпитализирована в состоянии средней тяжести".
Детали: Также сообщается, что 28 января оккупанты обстреливали Купянск, Волчанск, Стрелечую, Казачью Лопань и другие населенные пункты Купянского, Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов.
Есть разрушенные частные дома и повреждены хозяйственные постройки.