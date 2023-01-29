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Россияне обстреляли Волчанск, есть разрушения и ранена женщина

Роман ПетренкоВоскресенье, 29 января 2023, 09:47
вовчанск, фото 24 канала

Российские оккупанты обстреляли Волчанск Харьковской области, в результате чего ранена пожилая женщина, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Источник: Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "В Волчанске в результате вражеского обстрела повреждены несколько частных домов, автомобили, а также здание одного из предприятий.

Ранения получила женщина 83 лет. Госпитализирована в состоянии средней тяжести".

Детали: Также сообщается, что 28 января оккупанты обстреливали Купянск, Волчанск, Стрелечую, Казачью Лопань и другие населенные пункты Купянского, Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов.

Есть разрушенные частные дома и повреждены хозяйственные постройки.

Темы: Харьковская областьобстрелвойна
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