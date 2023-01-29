У Чорному морі розміщені три російські носії "Калібрів"

Станом на ранок 29 січня у Чорному морі Росія розмістила 3 носії крилатих ракет "Калібр".

Джерело: ВМС ЗСУ

Деталі: Уточнюється, що всього у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 15 ворожих кораблів.

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З трьох носіїв крилатих ракет "Калібр" загальний залп складає близько 20 ракет.

Тим часом в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.