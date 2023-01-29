В Черном море размещены три российские носители "Калибров"
Воскресенье, 29 января 2023, 10:28
По состоянию на утро 29 января в Черном море Россия разместила 3 носителя крылатых ракет "Калибр".
Источник: ВМС ВСУ
Детали: Уточняется, что всего в Черном море на боевом дежурстве находится 15 вражеских кораблей.
Из трех носителей крылатых ракет "Калибр" общий залп составляет около 20 ракет.
Тем временем в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля.
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