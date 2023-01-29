Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Черном море размещены три российские носители "Калибров"

Роман ПетренкоВоскресенье, 29 января 2023, 10:28
запуск калибра с российского корабля, скриншот

По состоянию на утро 29 января в Черном море Россия разместила 3 носителя крылатых ракет "Калибр".

Источник: ВМС ВСУ

Детали: Уточняется, что всего в Черном море на боевом дежурстве находится 15 вражеских кораблей.

Из трех носителей крылатых ракет "Калибр" общий залп составляет около 20 ракет.

Тем временем в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Черное морекораблиракетный ударвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Борис Джонсон назвал условие, при котором не было бы войны РФ в Украине

Россия готовится к наступлению и усиливает войско на Донбассе – ISW

Кабмин изменил порядок бронирования госслужащих и работников предприятий

Макрон о возможных поставках истребителей Украине: Ничего не запрещено

МОК отверг критику Украины относительно допуска россиян к Олимпийским Играм

фотоНардепы закупились автомобилями на $1,3 млн с 24 февраля – Bihus.Info

Все новости...
Черное море
В Черном море два ракетоносителя с "Калибрами", но на нашей стороне погода - Гуменюк
В Черном море шторм, повышенная минная опасность
Россия увеличила количество "Калибров" в Черном море – вывела субмарину
Последние новости
08:04
Украина получила дополнительный балл в мировом Индексе восприятия коррупции – Transparency International
07:53
фотоВраг ударил из тяжелой артиллерии по громаде в Никопольском районе
07:32
В Луганске в роддомах оккупанты развернули "полевые госпитали" – штаб
07:11
Силы обороны отбили вражеские атаки в районах 13 населенных пунктов – сводка
06:54
Нежелающих воевать расстреливали на глазах у новобранцев – бывший "вагнеровец"
06:10
Борис Джонсон назвал условие, при котором не было бы войны РФ в Украине
05:23
Россия готовится к наступлению и усиливает войско на Донбассе – ISW
04:18
Вместе из США сделаем все, чтобы Иран не смог получить ядерное оружие – премьер Израиля
03:52
Белый дом защищает решение не отправлять F-16 в Украину – CNN
02:51
В парламенте Канады призвали правительство признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией
Все новости...