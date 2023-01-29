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В Черном море размещены три российские носители "Калибров"

Роман ПетренкоВоскресенье, 29 января 2023, 09:28
В Черном море размещены три российские носители Калибров
запуск калибра с российского корабля, скриншот

По состоянию на утро 29 января в Черном море Россия разместила 3 носителя крылатых ракет "Калибр".

Источник: ВМС ВСУ

Детали: Уточняется, что всего в Черном море на боевом дежурстве находится 15 вражеских кораблей.

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Из трех носителей крылатых ракет "Калибр" общий залп составляет около 20 ракет.

Тем временем в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля.

Темы: Черное морекораблиракетный ударвойна
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