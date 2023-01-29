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Гайдай про Луганщину: Росіян багато, вони завалюють наші позиції тілами

Роман ПетренкоНеділя, 29 січня 2023, 10:58
сергій ГАЙДАЙ. ФОТО з TELEGRAM

У Луганській області багато російських окупантів, в яких немає тактики, але просуваються завдяки кількості, повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай.

Джерело: Гайдай в ефірі телемарафону

Пряма мова Гайдая: "Все може бути, бо це війна з величезним ворогом. Все ж таки 140 мільйонів (населення РФ – ред.) – це потужний запас в резерві. Так, це непрофесійні солдати, але все одно їх дуже багато.

Наразі величезна проблема – це просто їх багато. Немає такої яскравої тактики чи стратегії.

Вони завалюють просто наші позиції тілами і кількістю потроху просуваються вперед".

Деталі: При цьому він наголосив, що в області ситуація важка, але повністю контрольована українськими Силами оборони.

Теми: Луганська областьвійна
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