Гайдай про Луганщину: Росіян багато, вони завалюють наші позиції тілами
Неділя, 29 січня 2023, 09:58
У Луганській області багато російських окупантів, в яких немає тактики, але просуваються завдяки кількості, повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай.
Джерело: Гайдай в ефірі телемарафону
Пряма мова Гайдая: "Все може бути, бо це війна з величезним ворогом. Все ж таки 140 мільйонів (населення РФ – ред.) – це потужний запас в резерві. Так, це непрофесійні солдати, але все одно їх дуже багато.
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Наразі величезна проблема – це просто їх багато. Немає такої яскравої тактики чи стратегії.
Вони завалюють просто наші позиції тілами і кількістю потроху просуваються вперед".
Деталі: При цьому він наголосив, що в області ситуація важка, але повністю контрольована українськими Силами оборони.
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