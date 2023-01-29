Гайдай о Луганщине: Россиян много, они заваливают наши позиции телами

В Луганской области много российских оккупантов, у которых нет тактики, но продвигаются благодаря количеству, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в эфире телемарафона

Прямая речь Гайдая: "Все может быть, потому что это война с огромным врагом. Все же 140 миллионов (населения РФ - ред.) - это мощный запас в резерве. Да, это непрофессиональные солдаты, но все равно их очень много.

Сейчас огромная проблема - это просто их много. Нет такой яркой тактики или стратегии.

Они заваливают просто наши позиции телами и количеством понемногу продвигаются вперед".

Детали: При этом он отметил, что в области ситуация тяжелая, но полностью контролируемая украинскими Силами обороны.