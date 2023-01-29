Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни заявили про обстріл Курської області, села без світла

Роман ПетренкоНеділя, 29 січня 2023, 12:31
Росіяни заявили про обстріл Курської області, села без світла
гугл мапи

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, нібито через мінометний обстріл з боку України пошкоджено лінії електропостачання.

Джерело: Старовойт у Telegram

Пряма мова Старовойта: "Під мінометний обстріл ЗСУ потрапило селище Червоножовтневе Глушковського району Курської області.

Реклама:

Зафіксовано 12 прильотів. Постраждалих немає. Пошкоджено лінії енергопостачання, через що без електрики залишилися селище Червоножовтневе і сусіднє село Волфіно".

Теми: Росіяобстрілвійнаелектроенергія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info

Усі новини...
Росія
Міноборони РФ заявило про збиття безпілотників над двома областями
У московських аеропортах затримувалися десятки рейсів
Безпілотники зруйнували чотири російські Іл-76 у Пскові
Останні новини
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Telegraph
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
Усі новини...
Реклама: