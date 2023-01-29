Росіяни заявили про обстріл Курської області, села без світла

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, нібито через мінометний обстріл з боку України пошкоджено лінії електропостачання.

Джерело: Старовойт у Telegram

Пряма мова Старовойта: "Під мінометний обстріл ЗСУ потрапило селище Червоножовтневе Глушковського району Курської області.

Реклама:

Зафіксовано 12 прильотів. Постраждалих немає. Пошкоджено лінії енергопостачання, через що без електрики залишилися селище Червоножовтневе і сусіднє село Волфіно".