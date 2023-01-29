Росіяни заявили про обстріл Курської області, села без світла
Неділя, 29 січня 2023, 13:31
Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, нібито через мінометний обстріл з боку України пошкоджено лінії електропостачання.
Джерело: Старовойт у Telegram
Пряма мова Старовойта: "Під мінометний обстріл ЗСУ потрапило селище Червоножовтневе Глушковського району Курської області.
Зафіксовано 12 прильотів. Постраждалих немає. Пошкоджено лінії енергопостачання, через що без електрики залишилися селище Червоножовтневе і сусіднє село Волфіно".
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