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Россияне заявили об обстреле Курской области, села без света

Роман ПетренкоВоскресенье, 29 января 2023, 13:31
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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, якобы из-за минометного обстрела со стороны Украины повреждены линии электроснабжения.

Источник: Старовойт в Telegram

Прямая речь Старовойта: "Под минометный обстрел ВСУ попал посёлок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области.

Зафиксировано 12 прилётов. Пострадавших нет. Повреждены линии энергоснабжения, из-за чего без электричества остались посёлок Краснооктябрьский и соседнее село Волфино".

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Темы: Росcияобстрелвойнаэлектроэнергия
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