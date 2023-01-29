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Россияне заявили об обстреле Курской области, села без света

Роман ПетренкоВоскресенье, 29 января 2023, 12:31
Россияне заявили об обстреле Курской области, села без света
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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, якобы из-за минометного обстрела со стороны Украины повреждены линии электроснабжения.

Источник: Старовойт в Telegram

Прямая речь Старовойта: "Под минометный обстрел ВСУ попал посёлок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области.

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Зафиксировано 12 прилётов. Пострадавших нет. Повреждены линии энергоснабжения, из-за чего без электричества остались посёлок Краснооктябрьский и соседнее село Волфино".

Темы: Росcияобстрелвойнаэлектроэнергия
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