Росіяни масовано обстріляли Херсон, є загиблі та поранені
Внаслідок масованого обстрілу Херсона у неділю загинуло 3 людей, 6 дістали поранень.
Джерело: МОЗ, Херсонська ОВА
Дослівно МОЗ: "Обстріляно обласну клінічну лікарню Херсона. Поранена медична сестра".
Деталі: Пізніше перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський опублікував фото з місця обстрілу.
Херсонська ОВА повідомила, що відбувається масований обстріл, відомо про багатьох поранених та загиблих.
Станом на 14:00 по Херсону провели вже 7 обстрілів.
Пізніше в ОВА повідомили, що внаслідок обстрілів Херсона у неділю троє людей загинули і 6 дістали поранень. Усіх потерпілих госпіталізували. Одна людина перебуває в тяжкому стані.
Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено низку обʼєктів цивільної інфраструктури: Херсонську обласну клінічну лікарню, школу, автостанцію, поштове відділення, банк та житлові будинки.
Серед постраждалих – медсестра, яка на момент російської атаки перебувала в обласній лікарні. Жінку прооперували, вона отримала поранення середнього ступеня тяжкості.
Повідомляється, що через масований обстріл Херсона зникло електроживлення в мікрорайоні Острів. Понад 9500 абонентів залишилися без світла внаслідок обриву високовольних ліній.