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Росіяни масовано обстріляли Херсон, є загиблі та поранені

Роман Петренко, Катерина ТищенкоНеділя, 29 січня 2023, 17:32
остріляний херсон 29 січня, фото облради

Внаслідок масованого обстрілу Херсона у неділю загинуло 3 людей, 6 дістали поранень.

Джерело: МОЗ, Херсонська ОВА

Дослівно МОЗ: "Обстріляно обласну клінічну лікарню Херсона. Поранена медична сестра".

Деталі: Пізніше перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський опублікував фото з місця обстрілу.

Херсонська ОВА повідомила, що відбувається масований обстріл, відомо про багатьох поранених та загиблих.

Станом на 14:00 по Херсону провели вже 7 обстрілів.

Пізніше в ОВА повідомили, що внаслідок обстрілів Херсона у неділю троє людей загинули і 6 дістали поранень. Усіх потерпілих госпіталізували. Одна людина перебуває в тяжкому стані.

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Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено низку обʼєктів цивільної інфраструктури: Херсонську обласну клінічну лікарню, школу, автостанцію, поштове відділення, банк та житлові будинки.

Серед постраждалих – медсестра, яка на момент російської атаки перебувала в обласній лікарні. Жінку прооперували, вона отримала поранення середнього ступеня тяжкості.

Повідомляється, що через масований обстріл Херсона зникло електроживлення в мікрорайоні Острів. Понад 9500 абонентів залишилися без світла внаслідок обриву високовольних ліній.

Теми: ХерсонобстрілвійнаРосія
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