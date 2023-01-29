Россияне массированно обстреляли Херсон, есть погибшие и раненые

В результате массированного обстрела Херсона в воскресенье погибли 3 человека, 6 получили ранения.

Источник: Минздрав, Херсонская ОВА

Дословно Минздрав: "Обстреляна областная клиническая больница Херсона. Ранена медицинская сестра".

Детали: Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский опубликовал фото с места обстрела.

В ОВА сообщили о многих погиблих и пострадавших.

По состоянию на 14:00 по Херсону провели уже 7 обстрелов.

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Позже в ОГА сообщили, что в результате обстрелов Херсона в воскресенье три человека погибли и 6 получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали. Один человек находится в тяжелом состоянии.

В результате вражеского обстрела поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры: Херсонская областная клиническая больница, школа, автостанция, почтовое отделение, банк и жилые дома.

Среди пострадавших – медсестра, которая на момент российской атаки находилась в областной больнице. Женщину прооперировали, она получила ранения средней степени тяжести.

Сообщается, что из-за массированного обстрела Херсона исчезло электропитание в микрорайоне Остров. Более 9500 абонентов остались без света в результате обрыва высоковольных линий.