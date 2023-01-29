Россияне массированно обстреляли Херсон, есть погибшие и раненые
В результате массированного обстрела Херсона в воскресенье погибли 3 человека, 6 получили ранения.
Источник: Минздрав, Херсонская ОВА
Дословно Минздрав: "Обстреляна областная клиническая больница Херсона. Ранена медицинская сестра".
Детали: Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский опубликовал фото с места обстрела.
В ОВА сообщили о многих погиблих и пострадавших.
По состоянию на 14:00 по Херсону провели уже 7 обстрелов.
Позже в ОГА сообщили, что в результате обстрелов Херсона в воскресенье три человека погибли и 6 получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали. Один человек находится в тяжелом состоянии.
В результате вражеского обстрела поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры: Херсонская областная клиническая больница, школа, автостанция, почтовое отделение, банк и жилые дома.
Среди пострадавших – медсестра, которая на момент российской атаки находилась в областной больнице. Женщину прооперировали, она получила ранения средней степени тяжести.
Сообщается, что из-за массированного обстрела Херсона исчезло электропитание в микрорайоне Остров. Более 9500 абонентов остались без света в результате обрыва высоковольных линий.