Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне массированно обстреляли Херсон, есть погибшие и раненые

Роман Петренко, Катерина ТищенкоВоскресенье, 29 января 2023, 17:32
острелянный херсон 29 января, фото облсовета

В результате массированного обстрела Херсона в воскресенье погибли 3 человека, 6 получили ранения.

Источник: Минздрав, Херсонская ОВА

Дословно Минздрав: "Обстреляна областная клиническая больница Херсона. Ранена медицинская сестра".

Детали: Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский опубликовал фото с места обстрела.

В ОВА сообщили о многих погиблих и пострадавших. 

По состоянию на 14:00 по Херсону провели уже 7 обстрелов.

ВИДЕО ДНЯ

Позже в ОГА сообщили, что в результате обстрелов Херсона в воскресенье три человека погибли и 6 получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали. Один человек находится в тяжелом состоянии.

В результате вражеского обстрела поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры: Херсонская областная клиническая больница, школа, автостанция, почтовое отделение, банк и жилые дома.

Среди пострадавших – медсестра, которая на момент российской атаки находилась в областной больнице. Женщину прооперировали, она получила ранения средней степени тяжести.

Сообщается, что из-за массированного обстрела Херсона исчезло электропитание в микрорайоне Остров. Более 9500 абонентов остались без света в результате обрыва высоковольных линий.

Темы: ХерсонобстрелвойнаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Экс-следователь ГПУ Сус получил 9 лет колонии

Воздушные силы: Для обороны неба Украине нужно до 200 многоцелевых самолетов

Борис Джонсон назвал условие, при котором не было бы войны РФ в Украине

Россия готовится к наступлению и усиливает войско на Донбассе – ISW

Кабмин изменил порядок бронирования госслужащих и работников предприятий

Макрон о возможных поставках истребителей Украине: Ничего не запрещено

Все новости...
Гайдай о Луганщине: Россиян много, они заваливают наши позиции телами
Оккупанты обстреляли коммунальное предприятие Херсона, уничтожена техника
Россияне заявили об обстреле Курской области, села без света
Резкое увеличение помощи Украине связано с беспокойством относительно затягивания войны – WSJ
Последние новости
11:57
Науседа: надо прекратить проводить красные линии и дать Украине необходимое оружие
11:40
Экс-глава Пентагона призвал предоставить Украине истребители и ATACMS
11:26
Украина выполнила почти все требования программы МВФ: дедлайн истекает сегодня
11:19
По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за МиГ-31
11:09
Еще 16 миллиардов долларов от МВФ: Украина договаривается с Фондом о новой программе
10:51
Как стать в очередь на бесплатное протезирование: объясняет Минздрав
10:48
Несоблюдение графиков: регулятор оштрафовал еще три облэнерго
10:46
Возобновляемые источники энергии впервые опередили газ в производстве электроэнергии в ЕС
10:39
Правительство США прекращает лицензии для компаний, экспортирующих товары для китайской Huawei – BBC
10:37
МИД считает неприемлемым высказывание президента Хорватии о Крыме
Все новости...