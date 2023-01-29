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Орбан вважає, що Путін не відмовиться від війни в Україні, бо боїться програшу на виборах

"Європейська правда"Неділя, 29 січня 2023, 15:35
Орбан вважає, що Путін не відмовиться від війни в Україні, бо боїться програшу на виборах
Віктор Орбан, фото AFP via Getty Images

Під час зустрічі із журналістами в Будапешті прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виклав власне бачення того, чому на завершення повномасштабної війни Росії проти України найближчим часом не варто чекати.

Як повідомляє "Європейська правда", стаття про зустріч, яка відбулась раніше цього тижня, була опублікована в німецькомовному "ліберально-консервативному" виданні Tichys Einblich.

"Орбан руйнує надію на те, що Путін рано чи пізно відмовиться від війни. Зрештою, наближаються президентські вибори, а ті, хто програв війну, не виграють вибори, навіть сфальшовані", – переказує автор статті Роланд Тічі слова угорського прем’єра.

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Також він стверджує, що Орбан не є проросійським, як його прийнято вважати, бо "каже, що знає про жорстокість росіян, адже у 1956 році вони повісили тодішнього прем'єр-міністра Імре Надя".

За словами прем’єра Угорщини, Росія історично демонструвала, що на початку війн слабка через "корупцію, нехлюйство, некомпетентність командирів і жахливі тактичні помилки", але "дуже скоро переключається, мобілізує свої сили і швидко вчиться"

Говорячи про мету Росії у війні, Орбан вважає, що йдеться не про повне завоювання України (бо це викличе опір населення й "партизанську війну"), а створення буферної зони приблизно вздовж лінії зіткнення на Донбасі.

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"Своєрідна "зона смерті" між Західною Україною і НАТО з одного боку, і Росією з іншого?" – пише автор Tichys Einblich і додає, що позиція Угорщини про негайне припинення вогню і переговори є найкращою.

Принагідно він критикує США і ЄС за відсутність чіткої стратегії щодо війни, "окрім посилення обґрунтованого опору України". Він додає, що за такою логікою НАТО доведеться посилати власні війська в Україну, якщо там "рано чи пізно закінчаться чоловіки".

Як уже повідомлялось, прем’єр-міністр Угорщини Орбан на зустрічі з журналістами в Будапешті виклав свою позицію щодо поточної ситуації російсько-української війни, з якої випливає, що він не вірить у перемогу України та вважає, що вона поступово перетворюється на некеровану руїну, як Афганістан.

Після цього МЗС України викликало угорського посла для пояснень.

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Теми: УгорщинаПутінвійна
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